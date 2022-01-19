مصرف الراجحي خطوات التسجيل للحصول على تمويل نقاط البيع عبر الراجحى ومميزاتها

مزايا وخدمات عديدة من بنك الراجحي ويصل مبلغ التمويل المقدم من مصرف الراجحي إلى ثلاث ملايين ريال سعودي، ويمتاز مصرف الراجحي بانتشار فروعه داخل الدولة وخارجها، يهدف مصرف الراجحي لجذب العديد من العملاء الجدد والحفاظ على العملاء الحاليين لذا تعمل على التقدم والتطور وعمل العديد من المزايا والحفاظ على المستوى الخاص بها بل وترقيتها إلى مستوى أفضل والتمويل الذي نتحدث عن كل مايخصه اليوم هو تمويل نقاط البيع.

المزايا التي يقدمها بنك الراجحي حول تمويل نقاط البيع.

ويتميز هذا التمويل من بنك الراجحى بالمميزات التى سوف نعمل على توضيحها من خلال السطور القادمة وهى على النحو الاتى :-

هذا التمويل يتماشى تمامًا مع أحكام الشريعة الإسلامية.

يقدم مصرف الراجحي لعملاء تمويل نقاط البيع فترة تصل إلى ستة أشهر.

تتراوح فترة التمويل التي يقدمها مصرف الراجحي من خلال تمويل بيع النقاط من سنة إلى ثلاث سنوات.

يتراوح المبلغ المالي الذي يقدمه مصرف الراجحي من أجل تمويل نقاط البيع بين خمسين ألف وحتى ثلاث ملايين ريال سعودي.

يتيح مصرف الراجحي القيام بسداد قيمة التمويل على أقساط ميسرة.

الشروط التي يتطلبها مصرف الراجحي للحصول على تمويل نقاط البيع.

يشترط أن يتم تقديم التمويل لمنشأة صغيرة ولا يمكن للمنشآت الكبيرة الإنتفاع به. يشترط أن يكون السجل الإئتماني الخاص بالمتقدم للحصول على التمويل أن يكون جيد ومناسب. المنشآة المقدمة لبنك الراجحي للحصول على تمويل نقاط البيع شرط أساسي أن يكون في ملكيتها نقاط بيع خاصة لها في مدة لا تقل عن سنة. المؤسسة التي تتقدم بطلب لبنك الراجحي من أجل الحصول على تمويل نقاط البيع يجب أن يكون لها نشاط خاص بها عن مدة لا تقل عن 24 شهر.

هذا التمويل المقدم من مصرف الراجحي يهدف إلى دعم صغار المنشآت لدعمها ومساندتها ويسير هذا تبعًا للشريعة الإسلامية.