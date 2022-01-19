منصة أبشر وتجديد رخصة القيادة وتمديد التأشيرات وتحديثات بوابة أبشر للعنوان الوطني

منصة أبشر وخدماتها للمواطنين، حيث تقدم منصة أبشر العديد من الخدمات الالكترونية لكل مواطني المملكة والمقيمين، واليوم ومن خلال مقالي سوف نوضح كيفية معرفة تاريخ فحص المركبات عن طريق منصة ابشر، وكذلك نوضح بالمقال كيفية تجديد رخصة القيادة وما تتطلبه منصة أبشر من تحديث للبيانات، حيث قالت بوابة أبشر أن إضافة الأبناء في سجل الأسرة يتطلب رفع طلب بذلك من خلال الدخول لحساب المستفيد في إختيار أيقونات: (خدماتي، خدمات، الأحوال المدنية، التواصل واختيار خدمات السجل المدني)، ثم تسجيل البيانات أو الإستعلام عن ما تبحث عنه، وقد أصدرت منصة أبشر الإلكترونية التابعة لوزارة الداخلية السعودية، عدد من التوضيحات الهامة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الصُغرى تويتر، بشأن التحديثات الجديدة المتعلقة بالحصول على بعض الخدمات، فضلاً عن بعض الضوابط الأساسية المنظمة للبعض الأخر من خلالها، مؤكدة أن الفترة المسموح بها لتمديد تأشيرة الخروج والعودة تصل إلى 180 يومًا، مع العلم أن تتيح الاستعلام عن صلاحيات الإقامة وتجديدها واستخراج كافة الأوراق المتعلقة بالجوازات، والاستعلام أيضًا عن مخالفات المرور وتجديدها ونقل ملكية المركبات وغيرها، وقد اشارت أبشر أن تجديد رخصة القيادة أن تحديث العنوان الوطني متاح من خلال الدخول على حساب المستفيد في المنصة أو من خلال تسجيل الدخول عبر التطبيق على الهواتف الذكية ويجب تحديث بيانات العنوان الوطني حتى تتيح منصة أبشر بامداد المواطنين بكل الخدمات المطلوبة.

كيفية تجديد رخصة القيادة:

لتجديد رخصة القيادة يجب اتباع عدة خطوات وقبل اجراء خطوات التجديد يتطلب عمل فحص نظر من المراكز الطبية المعتمدة قبل البدء في تنفيذ الخدمة، ثم اتباع الخطوات التالية:

اولا يتم النقر على أيقونة تعديل معلومات المستخدم في أعلى الصفحة.

ثم يتم اختيار أيقونة تعديل العنوان.

ثم يتم كتابة و إدخال معلومات العنوان الوطني للمستفيد.

كيفية معرفة تاريخ فحص المركبات:

عن كيفية معرفة وخطوات الاستعلام عن تاريخ فحص المركبات الدوري، يلزمك اتباع الخطوات التالية: