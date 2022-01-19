عروض دفتر التوفير الكبير من لولو الرياض والخرج والحائل بخصومات رائعة

تقدم شركة لولو هايبر ماركت بفروع الرياض والخرج والحائل أقوي العروض وأفضلها من التوفير الكبير الأسبوعي ويستمر لمدة أربع أيام متتالية من اليوم الأربعاء 19 يناير 2022 وحتى يوم الأحد 22 يناير 2022 أو حتى نفاذ الكمية على البضائع التمونية والسلع الغذائية بأسعار موفرة وبخصومات رائعة يمكن التسوق من خلال موقعها أو فروعها أو الأتصال بالخط الساخن وترسل لكم الطلبات للمنزل بأسرع وقت وتسعى دئماً في التنوع بين عروضها لترضي جميع الأزواق.

دفتر التوفير الكبير من لولو الرياض والخرج والحائل

متوفر عرض كيس تاج محل أرز بسمتي سيلا 5 كيلو بسعر 24.95 ريال سعودي بدلاً من 42.95 ريال سعودي.

أشتري بصل أحمر سعودي بحد أقصى 2 كيلو لكل عميل سعر الكيلو 0.95 ريال سعودي بدلاً من 4.95 ريال سعودي.

متوفر لمدة أربع أيام كرتونة دجاج التنمية وزن الحبة 800 جرام × 10 قطع متاح شراء قطعة واحدة لكل عميل بسعر العرض سعر الكرتونة 94.95 ريال سعودي بدلاً من 138.50 ريال سعودي.

أعاني ببشرتك وأشتري عرضي التوفير من نيفيا 250 ملل / سوفت ناعم 200 ملل متاح شراء قطعتين بسعر العرض 9.95 ريال سعودي بدلاً من 19.25 ريال سعودي.

حافظي على أنسجة جميع الملابس وأشتري تايد مسحوق غسيل بودر بوزن 7 كيلو متاح شراء حبة واحدة فقط بسعر 49.90 ريال سعودي بدلاً من 94.90 ريال سعودي.