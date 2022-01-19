قروض بنك التسليف للنساء والأرامل وربة المنزل 60 ألف ريال بدون فوائد ولا رسوم وأقل قسط شهري

يقدم بنك التسليف قروض متعددة المسميات منها قرض الأسرة وقرض الترميم وقرض أهل وقرض كنف وقرض الزواج وغيرها من الخدمات والتمويلات المتنوعة لكافة ظروف الأسر، وفي إطار التنمية وتقديم المساعدات المالية من قبل الجهات المختصة بهذا الشأن في المملكة ، يقدم بنك التسليف تمويل اضافي مدعوم بـ60 ألف ريال بدون فوائد ولا رسوم يشمل العديد من فئات الشعب الذين يندرجون تحت مسمى الدخل المحدود وفق الأنظمة المتبعة ومنهم النساء والأرامل وربة المنزل واللواتي تعول أطفالاً، كما يضم المتقاعدين أيضاً،ونوضح بداخل المقال الشروط الواجب توافرها للموافقة على القرض وكيفية التقديم للحصول على القرض، حيث يقدم بنك التسليف المساعدات للفئات الأكثر احتياجاً وتقديم المعونات الفعلية لمن يستحقها، وذلك من خلال بنك التنمية الاجتماعية الذي يقوم برعاية المواطنين والمواطنات عبر مجموعة من الخدمات منها قروض بنك التسليف والتي تمتاز بتوفير المال أو التمويل بدون هامش ربح ولا رسوم وكأنها سلفة، ومع تطوير آليات الخدمات لديه والبرامج على نطاق واسع أصبح “بنك التنمية” لما يقدمه من مساعدات متنوعة لكافة القطاعات والمواطنين بالمملكة.

التمويل الإضافي بدون فوائد ولا رسوم من بنك التسليف:

من الجدير بالذكر ان القرض التكميلي من بنك التسليف هو قرض ثان وتكميلي للقرض الاول ويختلف في شروطه من جهة إلى أخرى، حيث يوفر بنك التنمية التمويل الثاني بنفس قيمة الأول وهي 60 ألف ريال مدعومة بدون هامش ربح ولا رسوم، وهذا لكي يتمكن كل شخص محدودي الدخل من تحسين المعيشة لديه والعيش بصورة أفضل، حيث يضم هذا النوع من التمويل جميع المواطنين والمواطنات الذين لا تزيد رواتبهم عن 12.500 ريال بحيث عندما يقسم هذا المبلغ على عدد أفراد الأسرة لا يزيد نصيب الفرد عن 3.000 ريال وهو الحد المانع للقرض.

كيفية الحصول على قرض إضافي بنك التنمية:

يجب توفر عدة شروط حتى يتم الموافقة على القرض وهى كالتالي:

ان يكون طالب القرض من الرجال او النساء سعودي الجنسية.

يتراوح عمر الشخص المتقدم كحد أدنى عن 21 سنة ولا يزيد عن 60 سنة، والمتقاعدين حتى 70 عام.

من الضروري عند الحصول على القرض وجود كفيل أو ضامن للتمويل.

ويشترط على المقترض أن يكون العميل من عملاء البنك الحاليين أي من الذين قد سبق له الحصول على قرض من القروض الاجتماعية عدا تمويل الزواج.

يجب على الشخص المستفيد أن يقوم بسداد الدين الأول جميع أقساطه.

يشترط وجود السجل الائتماني جيد.

كيفية التقديم على تمويل تكميلي من بنك التسليف:

للحصول على قرض تكميلي من بنك التسليف يجب اتباع الخطوات التالية وهي كالتالي:

الدخول على رابط موقع بنك التنمية الاجتماعية ثم القيام باختيار أيقونة منتجات الأفراد

يقوم الفرد المتقدم بتحديد واختيار أيقونة التقديم الإلكتروني

التأكد من رفع المستندات المطلوبة والتي تشمل: