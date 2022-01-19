نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الإستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية بعدة طرق وحساب الفاتورة شهرياً في المقال التالي

عمر شويل - جدة يشغل الكثير من المواطنين بالمملكة كيفية قراءة وحساب فاتورة الكهرباء شهريا واليوم ومن خلال مقالي سوف نوضح قراءة فاتورة الكهرباء بعدة طرق سوف نوضحها بالتفصيل بداخل المقال، حيث قامت المملكة بتوفير طرق سهلة وميسرة لمواطنيها والمقيمين على أراضيها للاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر عدة قنوات ووسائل إلكترونية، وذلك من أجل التيسير على المواطنين في الاستعلام مع السداد، وهذه الخدمة مجرد واحدة من ضمن عدة خدمات قامت المملكة بتوفيرها وتحقيقها على أرض الواقع تماشيًا مع تحقيق أهداف رؤية 2030، وكذلك نوضح بالتفصيل كيفية انشاء حساب للمواطنين بشركة الكهرباء.

خطوات إنشاء حساب على موقع الكهرباء السعودية الإلكتروني:

لكى تنشىء حساب خاص بك على موقع شركة الكهرباء يجب اتباع عدة خطوات اهمها مايلي:

ادخل على رابط الموقع الالكتروني بشركة كهرباء المملكة.

ثم تقوم باختيار ايقونة تسجيل جديد ( بيمين الصفحة ).

ثم عليك بالنقر على ايقونة تسجيل أفراد أو أعمال.

ثم عليك كتابة وادخال البيانات الخاصة بك مثل الجنسية وتاريخ الميلاد والهوية وغيرها من البيانات المطلوبة.\

انتظر لحظات سوف تصلك رسالة على هاتفك المحمول برمز تحقق، قم بإدخاله في الخانة المخصصة له، وهنا سيتم استعمال رقم جوالك المسجل في موقع أبشر، لذا من الضروري أن تمتلك حساب في أبشر قبل الشروع في إنشاء حساب لموقع الكهرباء.

ثم عليك بكتابة وملء كافة البيانات مع البريد الإلكتروني وانقر على ” موافق على سياسة الخصوصية ” ثم متابعة.

ثم تقوم بإدخال رقم التحقق التي وصلتك على هاتفك مرة أخرى، لتصلك رسالة على بريدك الإلكتروني لتمكنك من تفعيل الحساب.

ثم عليك بالقيام بتسجيل الدخول، ثم سيطلب منك الموقع كتابة عنوانك الوطني حتى يستطيع التواصل معك.

سوف تظهر لك على الصفحة التي امامك كافة العناوين الوطنية التابعة لك، قم بالضغط على ما تريد الاستعلام عنه أو قم بإضافة عنوان أخر جديد.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية من خلال الموقع الإلكتروني:

لكي تستعلم عن فاتورة الكهرباء من خلال الموقع الإلكتروني يجب اتباع الخطوات الاتية:

الدخول الى رابط موقع الشركة السعودية للكهرباء وتسجيل الدخول باسم المستخدم مع كلمة السر الخاصة بك.

ثم نختار من اسفل الصفحة الرئيسية اختر ايقونة خدمات الفواتير.

سوف تظهر لك خدمات الفواتير انقرعلى فاتورتك ثم استعراض الفاتورة الإلكترونية.

ثم عليك و من خلال الخدمات السريعة قم بإدخال رقم الحساب والنقرعلى تحقق.

سوف تظهر لك من خلال هذه الخطوة من الاستعلام عن أخر فاتورة كهرباء برقم الحساب.

خطوات الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية من خلال SMS

للكشف عن فاتورة وقيمة فاتورة الكهرباء من خلال الرسائل SMS يجب اتباع الخطوات الاتية:

الطريقة الاولى:

ادخل على رابط موقع شركة الكهرباء بالمملكة .

ثم نقوم باختيار ايقونة خدمات الفواتير من أسفل الصفحة الرئيسية من خدمات المشتركين.

ثم نقوم بالنقر على فاتورتك ومن القائمة المنسدلة أمامك قم باختيار الاشتراك بخدمة الرسائل SMS.

ثم نقوم بكتابة وادخال كافة البيانات في جدول الاشتراك.

الطريقة الثانية:

اولا نقوم بالدخول على تطبيق الشركة السعودية ALKHARABA المتاح على الأجهزة الذكية.

الطريقة الثالثة:

نقوم بإرسال رسالة من هاتفك إلى الرقم الموحد 500120 وتضم هذه الرسالة رقم الحساب المدون على الفاتورة.

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم الحساب:

للاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال رقم الحساب يجب اتباع الخطوات التالية:

ادخل على رابط الموقع الإلكتروني لشركة الكهرباء السعودية.

ثم عليك بتسجيل الدخول من خلال إدخال اسم المستخدم وكلمة السر الخاصة بك.

ثم عليك بالنقر على ايقونة (خدمات المشتركين).

ثم نختار ايقونة خدمات الفواتير.

يتم بعد ذلك ظهور صفحة خدمات الفواتير.

التأكد من ادخال رقم الحساب بشكل صحيح عند الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

ضرورة كتابة رمز التحقق المرئي بشكل صحيح

الضغط على أيقونة عرض

كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء السعودية برقم العداد:

للاستعلام عن فاتورة الكهرباء برقم العداد يجب اتباع الخطوات الاتية: