اطلب الآن تمويل إضافي سريع بدون كفيل من شركة إمكان للقطاع الحكومي والخاص يسدد على 5 سنوات

شركة إمكان تقدم تمويل إضافي سهل بشروط مغرية وميسر السداد على فترات طويلة بدون تعقيد فى الإجراءات وبدون كفيل تمويل إضافي سريع، وحين توفر الشروط يتم استلام المبلغ المطلوب للتمويل فورا، ومن خلال مقالى سوف اوض الشروط، وشركة إمكان الراجحي التي تدعم المنتجات التمويلية بصورة سهلة وميسرة السداد حتى في وجود قرض قائم لدى إحدى الجهات، فيما توفر القرض الميسر والإضافي لمحولي رواتبهم على مصرف الراجحي والغير محولين رواتبهم أيضاً، كما تشمل الشركة جميع القطاعات الحكومية والخاصة وقد تختلف الضوابط نسبياً في مدة العمل أو غيرها حسب ظروف الشخص المتقدم، توفر شركة إمكان التمويل التكميلي للمتقاعدين أيضاً وتمد العمر حتى 70 سنة وهذه من المميزات التي تقدمها للعملاء، ويمتاز تمويل الراجحي بمزايا عديدة وأهمها متوافق مع الشروط وأحكام الشريعة ويسمح للمقترض بتمويل حتى مليون ونصف.

الشروط الواجب توافرها للحصول على تمويل إضافي من شركة إمكان:

للحصول على التمويل الاضافي من شركة امكان يجب توفر عدة شروط اهمها مايلي:

من الضروري أن يكون هناك وجود قرض مستمر للحصول على قرض وتمويل إضافي

يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على التمويل ان يكون سعودي الجنسية

وعند الحصول على قرض اضافي يجب أن يكون لدى الشخص سجل ائتماني جيد

كما يشترط على المقترض الراتب لا يقل عن 2000 ريال لمحولي الرواتب و7000 ريال لغير المحولين و 1.900 ريال للمتقاعدين.

وعقب استيفاء الشروط يتم إيداع المبلغ بعد 24 ساعة من توقيع العقد واستيفاء الشروط.

حدود التمويل الاضافي من شركة امكان الحد الأدنى والأعلى للتمويل:

حيث اتاح تمويل امكان الحد الادني والاعلى للتمويل وهو كالتالي:

تسمح شركة امكان بالحد الادنى للتمويل ويبداً من 5.000 ريال سعودي ويصل حتى مليون نصف ريال ويشمل القطاع الحكومي والخاص.

التمويل الاضافي من شركة امكانية السداد على الفترات بكل سهولة وفقاً للنسب المتفق عليه بين الأشخاص والشركة وفقاً للعقد المتفق عليه .

كما اتاح التمويل من شركة امكان بأن لها هامش ربحي بشكل ثابت علماً بإنها تختلف من شخص لآخر من المستفيدين في على أن يتم السداد على فترات حسب رواتبهم على بنك الراجحي والغير محولين.

كيفية طلب تمويل إضافي من شركة امكان:

لطلب تمويل تكميلي من شركة امكان يجب اتباع الخطوات التالية: