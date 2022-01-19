بطاقة المغترب 1443 خطوات الاستعلام عن رخصة العمل عبر المنصة الوطنية الموحدة

تقدم وزارة العمل والتنمية لكل المغتربين والمقيمين داخل امملكة العربية السعودية كم مهول جدًا من الخدمات الإلكترونية والتي يمكن انجازها دون أي عناء أو جهد مبذول وتحرص الوزارة بشكل خاص والحكومة السعودية بشكل عام على سير معظم الخدمات إلكترونيًا حتى تحافظ على سلامة الجميع وينحصر الوباء، ومن ضمن الخدمات التي تقدمها وزارة العمل السعودية للمغتربين الاستفسار عن سداد رخصة العمل إلكترونيًا من خلال رقم الإقامة التابع للمغترب.

كيفية حصول المغترب على رخصة عمل.

تسجيل الدخول عبر الموقع الخاص بوزارة العمل والتنمية الإجتماعية. القيام باختيار الخدمات الإلكترونية ومن ثم النقر على خيار إصدار رخصة. بعد القيام بكتابة كافة البيانات المطلوبة عبر الموقع يتم تسجيل الدخول على الفور. يتم النقر على اختيار التحقق، ومن ثم النقر على إصدار رخصة عمل. يتم النقر على خيار ارسال ويقوم المستخدم بكتابة رقم السداد. يتم دفع مصاريف اصدار الرخصة إلكترونيًان وبعد ذلك يتم الرجوع إلى مكتب الجوازات السعودي.

الطريقة المتبعة للقيام بسداد مصاريف رخصة العمل.

يتم الذهاب إلى أقرب جهاز صرف تابع لبنك الراجحي. يتم بعد ذلك كتابة الرقم الشخصي للشخص الذي يريد اصدار رخصة عمل، ومن ثميتم النقر على موافق. يتم النقر على خيار سداد المدفوعات، وبعد ذلك يتم اختيار رمز السداد التابع لوزارة العمل. يتم النقر على رقم السداد، ومن ثم يظهر المبلغ المطلوب والذي يبلغ 100 ريال سعودي. النقر على أمر موافق للقيام بتسديد قيمة الرسوم.

وحتي يتم الاستفسار عن الرخصة يتم الذهاب إلى الموقع الخاص بوزارة العمل، يتم النقر على خيار خدمات خاصة وذلك للإستفسار من خلال موقع وزارة العمل، يتم النقر على الخدمات الخاصة، يتم النقر على خيار رخصة العمل وتسجيل رقم الإقامة.