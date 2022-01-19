الان معرفة نتيجة القبول للجامعات السودانية 2021 – 2022 برقم الاستمارة

معرفة نتيجة القبول للجامعات السودانية 2021 – 2022 برقم الاستمارة، أعلنت مساء أمس الثلاثاء وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية بشكل رسمي عن نتائج القبول بالجامعات السوادنية للعام الدراسي 2021-2022، ويرغب الطلبة والطالبات بالسودان في معرفة نتيجة القبول للجامعات السودانية 2021 – 2022 برقم الاستمارة، وذلك لأن الوزارة قامت اليوم بالإعلان بشكل رسمي عن نتائج القبول، حيث أعلنت داخل اجتماع رسمي داخل قاعة الوزاة للمؤتمرات، وذلك عند الساعة 11 صباحًا، وقد حضر الاجتماع رئيس الوزارة ومدير الجامعات سواء الحكومية أو الخاصة، ولذا سوف نستعرض لكم متابعينا الكرام عبر موقعنا الإخباري موقع ثقفني رابط الاستعلام عن نتائج القبول بالجامعات السودانية وخطوات الاستعلام عن النتيجة بالخطوات، وذلك من خلال رقم استمارة الطالب أو رقم جلوسه.

معرفة نتيجة القبول للجامعات السودانية 2021 – 2022 برقم الاستمارة

تم الإعلان ظهر أمس الثلاثاء عن نتائج القبول بالجامعات السودانية في مختلف أنحاء السودان، ولهذا ما يبحث عنه ويرغب به الطلاب الآن هو معرفة نتيجة القبول للجامعات السودانية 2021 – 2022 برقم الاستمارة، والجدير بالذكر أن النتيجة تأخرت في الإعلان، ولكن أخيرًا تم الإعلان عنها، وأصبح من الممكن للطلبة والطالبات الدخول على الموقع والاستعلام عن النتائج، حيث يقومون بالاستعلام عن النتائج إما باستخدام رقم الجلوس الخاص بهم، أو برقم الاستمارة الخاصة بهم، والذي سبق تسجيلهم فيها، حيث سبق للطلاب أن قاموا بكتابة استمارة الرغبات وبها الكليات الذي يرغبون في الالتحاق بها حسب ما حدد لهم دليل القبول بالكليات والجامعات السودانية والذي سبق وأعلنت الوزارة عنه للطلاب.

رابط الاستعلام عن نتيجة القبول للجامعات السودانية 2021 – 2022 برقم الاستمارة

بإمكان طلبة وطالبات الثانوية العامة بالسودان معرفة نتيجة القبول للجامعات السودانية 2021 – 2022 برقم الاستمارة، عبر اتباع عدد من الخطوات وهي على الترتيب كالتالي: