نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نزل الآن لعبة ببجي الكورية 2022 وما هي مميزات الإصدار الكوري من pubg وطريقة تحميلها بالخطوات في المقال التالي
نزل الآن لعبة ببجي الكورية 2022 حيث تعد لعبة ببجي الكورية من أكثر الألعاب المميزة التي تحتوي على العديد من المميزات التي تجعلها مختلفة ومميزة وسط باقي الألعاب من نفس النوع، فهي تقدم عروض حصرية على هدايا كثيرة أفضل من ببجي موبايل العالمية، ولقد أتيح للاعبين العديد من تلك النسخ مثل ببجي الفيتنامية وببجي الصينية والهندية ولكن سيتناول هذا المقال طريقة تحميل ببجي الكورية وأهم مميزاتها، حيث أنها تثير اهتمام الكثيرين من عشاق لعبة ببجي موبايل لما بها من مميزات رائعة تخطف الأبصار ولا توجد في غيرها، ويمكن أن توجد بها بعض المشكلات التي تواجه اللاعبين أثناء تحميلها بسبب صعوبة الحصول عليها فيما مضى، ورغم ذلك لا تزال تنتشر بين اللاعبين من جميع بقاع العالم.
نزل الآن لعبة ببجي الكورية 2022 وتعرف على مميزاتها
تتميز ببجي الكورية بالعديد من المميزات ولكن بعض عيوبها قد تنقص من حماسة لعبها قليلا ولكن سنبدأ بميزاتها كما يلي:
- تقدم ببجي الكورية العديد من العروض والهدايا الملفتة للاعبين بشكل كبير.
- كما أن هذه النسخة تقوم بإتاحة التحديثات الجديدة أولا بأول وقبل نزولها في النسخة الأصلية العالمية أيضا.
- كما يمكننا تحميلها بشكل مجاني فلا تحتاج إلى دفع رسوم لذلك أو تشغيل برامج الشبكة الوهمية vpn عند تشغيلها كما مضى.
- ويمكننا أيضا فتح حساب فيها بنفس حسابك الموجود على نسخة أخرى منها بشكل طبيعي.
- تتميز بجودة وسرعة لعب مذهلة يقل فيها نسبة التقطيع أو التأخير في الأداء مثل بقية النسخ.
- وتنحصرعيوبها في أنها قد تحتاج لبرنامج vpn فقط لحظة تثبيتها فقط ولكن بعد التثبيت لن تحتاجه وقد لا تحتاجه أبدا.
طريقة تنزيل وتثبيت لعبة ببجي الكورية
تختلف طريقة تحميل تلك اللعبة عن غيرها من الألعاب فهي لا تقتصر على طريقة تحميل سهلة كما في النسخة العالمية لببجي موبايل لأنها قد لا تتوافر التحديثات لدى البعض عند الحاجة إليها ولكن نقدم لكم الطريقة الرسمية لتحميلها الآن والحصول على تحديثاتها أولا بأول:
- أولا ندخل على المتصفح ونقوم بتنزيل متجر ألعاب يسمى tab tab وهو متجر باللغة الصينيه يمكن تحويله للغة الإنجليزية بكل سهولة.
- يمكنك معرفة كيفية تحويل لغته من الصينية إلى الإنجليزية من خلال الإنترنت لتسهيل التعامل معه فيما بعد.
- وبعد تنزيله وتثبيته وتغيير لغته نقوم بكتابة “pubg kr” في خانة البحث أو ستجدها على واجهة البرنامج لأنها من أهم الألعاب التي يقدمها هذا المتجر.
- بعدها سنجد النسخة الكورية أمامنا بأول اختيار نقوم بالضغط عليها ثم الضغط على أيقونة التنزيل.
- وفي النهاية نقوم بالدخول إلى اللعبة بعد تثبيتها وسنجد أيقونة تسجيل حسابنا على ايا من وسائل التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك نقوم بالتسجيل عليه ودخول إلى الحساب في اللعبة بنجاح وبكل سهولة.
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