تعرف على الدليل التشغيلي لعودة المدارس 1443 بالسعودية

يعد الدليل التشغيلي من احدث الوسائل التي اعتمدت وزارة التربية والتعليم بالسعودية تفعيلها في جميع المدارس على مستوى المملكة خلال العام الدارسي الحالي، وذلك من أجل ضمان تحسين سير العملية التعليمية ورفع كفاءة التدريس للطلاب افي المدارس التي تتبع النظام الحضوري، حيث يوفر الدليل التشغيلي لعودة المدارس 1443 كل ما يتعلق بتنظيم الدراسة وإجراءات عودة الطلاب في للحضور في الدارس مع توفير الحماية والوقاية اللازمة لهم في ظل استمرار انتشار فيروس كورونا، ويشمل الدليل التشغيلي كيفية الحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين وتوفر استقرار في الدراسة الحضورية بدل من الاعتماد على عدم الحضور بالمدارس والدراسة عن بعد من خلال المنصات التعليمية.

فوائد تطبيق نظام الدليل التشغيلي بمدارس السعودية

ويتساءل البعض عن أهداف وزارة التربية والتعليم بالمملكة من تطبيق نظام الدليل الشامل بالمدارس وهل هذا النظام سيوفر للطلاب في ظل الدراسة الحضورية الحماية من الإصابة بفيروس كورونا، وقد أوضحت الوزارة أنه الهدف الاول والرئيسي من قيامها بتفعيل نظام الدليل التشغيلي لعودة الطلاب للمدارس هو العمل على رفع مستوى العملية التعليمية والتحصيل الدراسي الذي يحصلون عليه الطلاب في مختلف المراحل التعليمية إلى أعلى درجة من الكفاءة وضمان توفير الوقاية الاحترازية للطلاب من انتشار العدوى بالفيروس وعدم وقع عقبات تعرقل مسار العملية التعليمية وتودى إلى تعطيل أو إلغاء العام الدراسي منا يزيد من الأوضاع سوء ولا يكون في صالح الطلاب بالمملكة.

أهم ما يشتمل عليه الدليل التشغيلي لعودة المدارس 1443 في السعودية

ويضمن الدليل التشغيلي لعودة الطلاب للمدارس على العديد من البنود التي تنظم كل ما يتعلق بسير الدراسة وتنظيم شؤون الطلاب وأعضاء التدريس في المدارس أو عبر المنصات التعليمية الإلكترونية لضمان كفاءة واستمرار العام الدراسي، و تندرج هذه البنود في قسمين قسم خاص الاشراف على مسار التعليم الإلكتروني، وقسم خاص جميع الاجراءات المتعلقة بعودة الطلاب الدراسة الحضورية في المدارس وهذا اهم ما ورد به من تفاصيل .

مباني التشغيل.

الإجراءات التشغيلية والاجراءات التنظيمية.

الاحكام والاجراءات اللازمة لاستئناف التعليم.

سيناريو استئناف التعليم عن بعد.

سيناريو استئناف الدراسة وجها لوجه.