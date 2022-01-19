طريقة تحميل ببجي الصينية الإصدار الأخير 2022 Chinese Pubg new update وما هي مميزاتها

طريقة تحميل ببجي الصينية نقدمها لكم حيث يوجد الكثير من الأشخاص الذين يبحثون عن لعبة ببجي الصينية وكيفية تحميلها، وذلك لأنها تعد من أكثر الألعاب شهره في الفترة الأخيرة بسبب تمتعها بالكثير من المزايا التي يريدها اللاعبين حيث يوجد فيها الكثير من الإثارة والتشويق، وقام مطورين لعبة ببجي بإدخال العديد من التعديلات والتطورات والتحسينات وأضافوا فيها المركبات للتنقل في اللعبة وطائرات وغيرها من الأدوات والتجهيزات التي تحتاجها أثناء اللعب.

طريقة تحميل ببجي الصينية الإصدار الأخير 2022

يستطيع الكثيرون تحميل ببجي الإصدار الصيني، حيث يمكن تحميلها على جميع أنواع الهواتف المحمولة بكل أنواع أنظمة التشغيل للأندرويد وال- iOSوذلك عن طريق الخطوات التالية:

من خلال تنزيل برنامج QQ من جوجل بلاي وذلك لتستطيع تحميل اللعبة بكل سلاسة وسهولة.

بعدها تقوم بالتحميل من جوجل بلاي لكل هواتف اندرويد وذلك بالدخول عليه واختيار اسم اللعبة وبعدها تنزيل.

ويمكنك أيضا تحميل اللعبة لهواتف الآيفون من خلال متجر آب ستور بالبحث عن اللعبة والضغط على تحميل.

مميزات لعبة ببجي الصينية

يوجد الكثير من التشابه بين لعبة ببجي الصينية ولعبة ببجي النسخة العالمية ولكن يوجد عدة مزايا خاصة بها وفريدة لا توجد في اللعبة العالمية، وذلك لأنها تتمتع بالكثير من الإضافات غير كل أنواع وإصدارات ألعاب ببجي الأخرى وهي كما تلي: