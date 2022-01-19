المكسيك تسجل رقما قياسيا جديدا فى إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى المكسيك، تسجيل قفزة قياسية جديدة فى الإصابات الجديدة فيروس كورون الكستجد "كوفيد 19"، حيث رصدت 49 ألفًا و343 حالة جديدة، إضافة إلى 320 وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.





ووفقا لوكالة "رويترز"، أكدت وزارة الصحة المكسيكية، فى تقريرها عن الوضع الوبائى، أن حصيلة الإصابات بـ كورونا ارتفعت إلى أربعة ملايين و434 ألفًا و758 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 301 ألف و789 حالة، منذ بدء الجائحة.

وتأتى المكسيك فى المركز الـ 16 عالميًا من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، والرابع تسجيلًا لـ الوفيات الناجمة عن الجائحة.

كورونا فى المكسيك

وذكرت بيانات منفصلة نشرت فى الآونة الأخيرة، أن العدد الفعلى لـ ضحايا كورونا قد يكون أعلى 60% على الأقل من الرقم الرسمى.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا وإيران وإسبانيا وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا وبولندا والمكسيك وأوكرانيا وجنوب إفريقا وهولندا والفلبين وماليزيا.