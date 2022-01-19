نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المسجلين الجدد موعد صرف الضمان الاجتماعي المطور 1443 بعد تلقي رسالة الدعم وزارة الموارد البشرية في المقال التالي

عمر شويل - جدة موعد صرف معاش الضمان الاجتماعي فى السعودية للمسجلين الجدد، فبعد تلقي بعض المستفيدين رسائل عبر هواتفهم الخاصة تفيد بقبولهم فى معاش الضمان الاجتماعي أصبح الكثيرين يبحثون عن موعد صرف الدعم وأهم الشروط للحصول عيه، كل ذلك وأكثر سنقوم بتوضيحه لكم من خلال هذا المقال.

الموعد الرسمي لصرف معاش الضمان الاجتماعي المطور فى السعودية

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن لمسجلين الجدد خلال شهر ديسمبر لماضي من المقرر صرف الضمان الاجتماعي لهم بعد شهر كامل من عملية التسجيل، ذلك على أن يكون صرف الضمان الاجتماعي المطور لهم خلال شهر يناير الجاري، مضيفاً انه بعد تلقي رسائل القبول يتم صرف الدعم وإيداعه فى حسابات المستفيدين بعد أسبوع واحد من تلقي الرسالة، وأضحت الوزارة أن المواطنين المقدمين لطلب الدعم ولم يتلقون الرسائل فى إمكانهم تقديم الاعتراض عبر موقع الوزارة مع رفع المستندات والأوراق التي تثبت أحقيتهم للضمان الاجتماعي المطور.

شروط الحصول على الضمان الاجتماعي المطور 1443 فى السعودية

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بعض الضوابط والشروط التي يجب توافرها فى المتقدمين للحصول على معاش الضمان الاجتماعي ليتم الموافقة على طلبهم وهي ما تتمثل في:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ويقيم فى السعودية. الحد الأدني لمعاش الفرد 550 ريال، وللأسرة 1100 ريال سعوجي. تقديم الاوراق والمستندات التي تثبت أحقية المواطن للحصول على الدعم. يثتثني من شرط الجنسية المواطنات الغير سعوديات والمتزوجين من مواطنين سعوديين الجنسية. الأرملة أو المطلقة الغير سعوديين الجنسية ولديها أبناء سعوديين الجنسية. يشترط أن يكون المستفيد غير مقيم فى أحدى دور الإيواء التابعه للحكومة السعودية. الموارد البشرية أكدت أنه فى حال كان العائل لديه أكثر من أسرة فيحق لكل أسرة الحصول على معاش مستقل. الضمان الاجتماعي المطور مقدم لأصحاب الاعاقة الذهنية والبدنية. أصحاب الدخل المحدود والذين يقل دخلهم الشهري عن 2500 ريال.

أوضحنا لكم كل ما هو متعلق بمعاش الضمان الاجتماعي المطور وموعد صرف الدفعه الجديدة للمسجلين الجدد خلال شهر ديسمبر الماضي، بالاضافة لأهم الشروط الخاصة بدعم الضمان الاجتماعي المطور، فى انتظار تعليقاتكم واستفسارتكم التي نرحب بها دائما.