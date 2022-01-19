“default” صدور رابط التقديم على وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب 2022-1443

اعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية رسميا خلال الايام الاخيرة عن طرح مجموعة من الوظائف الشاغرة للمواطنين في السعودية بناء على بعض الضوابط والشروط التي تم تحديدها للقبول، حيث تعتبر هيئة تقويم التعليم والتدريب واحدة من الهيئات الحكومية المستقلة في السعودية والتي تعمل على تقويم التعليم الحكومي في السعودية وتقديم عدد كبير من الخدمات في هذا المجال، وقد قامت بالاعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بموعد التقديم والتفاصيل الخاصة برابط التقديم الكترونيا، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور رابط وشروط التقديم على وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب 2022 1443.

رابط التقديم على وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب 2022

تم تفعيل الرابط الالكتروني الخاص بالتقديم على وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب 2022 في السعودية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.

في البداية يتم الدخول مباشرة إلى موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب مباشرة.

يتم اختيار الوظائف المتاحة عبر الموقع.

سوف تظهر على الفور كافة التخصصات والوظائف المطلوبة.

يتم تحديد الوظيفة التي يرغب المتقدم في الحصول عليها.

ادخال كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح وادراج كافة المستندات المطلوبة ثم الضغط على ايقونة تقديم ليتم ارسال الطلب.

موعد التقديم على وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية

اعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية عن بداية استقبال طلبات التقديم في الوظائف المتاحة رسميا بداية من يوم 17 من شهر يناير، والذي يوافق يوم 14 من شهر جمادي الآخر 1443، وقد أكدت ان عملية استقبال طلبات التقديم مستمرة حتى يتم استيفاء كافة الاعداد المطلوبة وشغل كافة الوظائف المطروحة.

شروط التقديم في وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب 1443

تم تحديد بعض الشروط والضوابط التي يجب توافرها للقبول في وظائف هيئة تقويم التعليم والتدريب في السعودية، ومن اهم هذه الشروط ما يلي.