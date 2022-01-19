لطعم مميز.. بسبوسة الحليب المحموس بكل أسرارها أسهل وأنجح وصفة للحلويات الشرقية

بسبوسة الحليب المحموس، تعد من الحلويات المميزة التي يحبها البعض، وتعد من أفضل الوصفات واقواها، ويتم تقديمها مع القهوة، يقبل عليها الكثير يفضل السيدات عملها وتقديمها في المناسبات واعياد الميلاد، وتعد سهلة وبسيطة ومكوناتها سهلة وخفيفة وموجودة في كل بيت غير مكلفة.

بسبوسة الحليب المحموس

الحليب المحموس هو حليب بودرة مجفف ومحمص في مقلاة حتى يتغير لونة يعطى طعم رائع للبسبوسة لذلك نعرض لكى طريقة عمل البسبوسة بالحليب المجفف المحمص المحموس

المكونات:

حليب بودر بمقدار كوب.

سميد بسبوسة بمقدار كوب.

نصف كوب من السكر أو حسب الرغبة.

زيت بمقدار نصف كوب.

ماء بمقدار نصف كوب.

علبة قشطة.

بيكنج بودر مقدار ملعقة كبيرة.

طريقة تحضير بسبوسة بالحليب المجفف المحمص

أولا نقوم بإحضار اناء ونضع فيه اللبن البودر ونضعه على النار ونقوم بالتقليب حتى يأخذ اللون الذهبي ثم نقوم بإزالته من على النار.

بعد ذلك نضيف الى اللبن المحموس المقادير من السكر والبيكنج بودر والسميد البسبوسة ونضعه في اناء.

ثم نقوم بمزج الزيت والماء والقشطة مع التقليب جيداً حتى نحصل على قوام كريمي متماسك.

بعد ذلك نقوم بإحضار الصينة ونضع فيها زيت او زبدة حتى لا تلصق الخليط في الصينية.

ثم نقوم بتجهيز الفرن على درجة حرارة 180 درجة ونضع الصينية حتى 20 دقيقة من مدة وضع الصينية في الفرن.

بعد ذلك نضعها 5 دقائق من مدة وضعها تحت الشواية.

نقوم بوضع الحليب على الصينية بعد خروجها من الفرن مع التزيين بمكسرات والشوكولاتة.

طريقة عمل بسبوسة بحليب البودرة المحمص بالقشطة

طرقة عمل بسبوسة بالقشطة باستخدام الحليب المحموس سهلة وبسيطة وستحصلين على بسبوسة لذيذة وشهية مثل المحلات.

المكونات:

حليب مركز بمقدار نصف علبة.

قشطة معدنية بمقدار علبة.

حليب بودر محموس بمقدار علبة.

سميد بسبوسة بمقدار علبة ونص.

بيكينج بودر بمقدار ملعقة صغيرة.

زيت بمقدار ربع كوب.

سكر بمقدار ربع علبة.

ماء بمقدار ربع كوب.

طريقة تحضير بسبوسة بالحليب البودره والقشطه

نقوم بمزج المكونات مع بعض جيداً حتى نحصل على قوام متماسك.

ثم نقوم بتفريغ نصف المكونات المتجانسة في الصينة.

بعد ذلك نقوم بتفريغ القشطة على الصينية بعد خروجها من الفرن.

ثم نقوم بتخفيف نص الباقي من البسبوسة بالماء ونضعها على المهلبية.

بعد ذلك نقوم بتجهيز الفرن من خلال الشواية على نار هادية فقط وبمجرد أن تعلو نسقيها بالحليب.

ونتركها حتى تبرد ونقوم بتقديمها.

مكونات حشوة البسبوسه

لبن بودر بمقدار 6 معالق.

سكر بمقدار 2 ملعقة كبيرة.

نشا بمقدار 3 معالق.

ماء بمقدار كوب.

طريقة عمل حشوة بسبوسة بالقشطة

نقوم بوضع جميع المكونات مع بعض حتى التحريك للحصول على قوام متماسك ونضعها على النار.

بعد ذلك يتم ازالتها من النار ثم إضافة اليها قشطة بمقدار 3 علب.

في الختام نكون وضحنا بسبوسة الحليب المحموس، وطريقة تحضير بسبوسة بحليب البودرة المحمص، وطريقة تحضير بسبوسة بالحليب البودرة بالقشطة، كيفية تحضير الحشوة، تعد طريقة سهلة وبسيطة ويحبها الكثير ويقبل عليها الأطفال أيضا، من الحلويات الشرقية اللذيذة التي يمكن تقديمها في المناسبات واعياد الميلاد