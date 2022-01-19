أمريكا تدين الهجوم على أبو ظبى: ملتزمون بدعم الإمارات للدفاع عن نفسها

جدة - نرمين السيد - وأكد أوستن، حسبما أفادت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء، التزام الولايات المتحدة بأمن دولة الإمارات، ودعم قدرتها على الدفاع عن نفسها ضد جميع التهديدات.
وكانت ميليشيا الحوثى الإرهابية قد قامت أمس الأول الإثنين بإطلاق عدد، من الطائرات المسيرة المفخخة من مطار صنعاء باتجاه أبوظبى بدولة الإمارات، مما تسبب فى انفجار 3 صهاريج نقل محروقات بترولية، ووقوع حريق فى منطقة الإنشاءات الجديدة قرب مطار أبوظبى الدولى أدى إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة آخرين بجروح.
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