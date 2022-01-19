جدة - نرمين السيد - سجلت الهند 282 ألفا و970 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ 232 يوما؛ ليرتفع إجمالى حصيلة المصابين بالفيروس فى البلاد إلى 37 مليونا و901 ألف و241 مصابا.





وأفادت وزارة الصحة الهندية، وفق ما نقلته صحيفة "تايمز أوف إنديا" اليوم الأربعاء، بارتفاع تراكمى الوفيات إلى 487 ألفا و202 شخص بعد وفاة 441 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية. وأضافت أن 188 ألفا و157 حالة تماثلوا للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالى المتعافين 35 مليونا و583 ألفا و39 شخصا. ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة حاليا في الهند مليون و831 ألف حالة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أعلى حصيلة يومية منذ 8 أشهر.. الهند تسجل 283 ألف إصابة بكورونا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.