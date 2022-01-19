الإطاحة بخلية إرهابية داعشية شمال بغداد

جدة - نرمين السيد - وقال قائد عمليات بغداد فى تصريحات لقناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم الأربعاء إنه "تم فجر اليوم قتل خلية إرهابية داعشية، مؤلفة من 3 أشخاص فى منطقة شاطئ التاجى الشمالى فى غارة مباغتة نفذتها قوة مشتركة من الحشد الشعبى وكتيبة استطلاع قيادة عمليات بغداد.
وأوضح أن أحد المقتولين هو قائد الخلية المسؤولة عن عملية تفجير العبوة القريبة من ضريح الإمامين الكاظمين، فى مدينة الكاظمية فى شهر يونيو من العام الماضى.
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