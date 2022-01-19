الوضع خطير للغاية.. البيت الأبيض يتحدث عن هجوم روسى محتمل على أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكى فى تصريحات أوردتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الأربعاء، إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة وأن الوضع خطير للغاية.
وأضافت ساكى أن الأمر متروك لروسيا لتحديد المسار الذى ستتبعه، مشيرة الى أن العواقب الاقتصادية ستكون وخيمة اذا لم تسلك روسيا المسار الدبلوماسى.
كانت السفارة الروسية فى واشنطن، قد أكدت يوم السبت الماضى أن الاتهامات الأمريكية لروسيا بإعداد ذريعة لغزو أوكرانيا لا أساس لها من الصحة، وتعد بمثابة تأكيد على استمرار الضغط الإعلامى على موسكو.
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