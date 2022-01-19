جونز هوبكنز: إصابات كورونا حول العالم تتجاوز الـ334 مليون حالة

جدة - نرمين السيد - وذكرت الجامعة، فى أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكترونى اليوم الأربعاء، إن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 5 ملايين و554 ألفا و646 وفاة.
وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 67.5 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 37.8 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 23.2 مليون حالة.
ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ853 ألفا و955 وفاة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ621 ألفا و803 وفيات ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة الهند بإجمالى وفيات 487 ألفا و65 وفاة.
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