كورونا يكشر عن أنيابه فى ألمانيا.. أكثر من 100 ألف إصابة فى يوم

جدة - نرمين السيد - وأفادت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية فى ألمانيا، بتسجيل 112 ألفًا و 323 إصابة جديدة بالفيروس التاجى، بالإضافة إلى 239 حالة وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

ووفقًا لبيانات المعهد، ارتفعت حصيلة الإصابات المسجلة بـ كورونا فى البلاد إلى ثمانية ملايين و186 ألفًا و850 حالة، فيما بلغ إجمالى الوفيات 116 ألفًا و 81 حالة منذ بدء الجائحة.

وكان قد حذر وزير الصحة الألمانى كارل لاوترباخ، من زيادة الوفيات ومواجهة تقييدات هائلة فى العلاج بالمستشفيات فى ظل موجة تفشى فيروس كورونا المستجد بسبب سلالة أوميكرون شديدة العدوى.

كورونا فى ألمانيا

وتوقع لاوترباخ تفاقم الوضع فى المستشفيات مجددا، مشيرًا إلى أن هناك زيادة حاليا فى عدد الإصابات بين الأشخاص الأصغر سنا الذين لديهم مخالطات كثيرة، وأنه ستكون هناك زيادة فى أعداد المتلقين للعلاج بالمستشفيات مجددا.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات بـ كورونا، تليها الهند، ثم البرازيل وبريطانيا وروسيا وتركيا وفرنسا وألمانيا وإيران وإسبانيا وإيطاليا والأرجنتين وكولومبيا وإندونيسيا وبولندا والمكسيك وأوكرانيا وجنوب إفريقا وهولندا والفلبين وماليزيا.