السفارة الألمانية بتونس تتوقف عن استقبال طالبى التأشيرة بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - وذكرت السفارة الألمانية فى بيان اليوم، أنه نظرًا لنقص الموظفين بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا، يتعذر على القسم القنصلى التابع للسفارة استقبال الزائرين لاستلام ملفاتهم لطلب التأشيرة حتى إشعار آخر، موضحة أنّه سيتم قبول طلبات تأشيرة الشنجن من خلال VFS.

وطلبت السفارة من الزائرين تفهم ذلك والامتناع عن الاستفسارات، حيث يعمل القسم القنصلى حاليا بعدد محدود جدا من الموظفين، مؤكّدة أنّه سيتم منح الزائرين موعدا جديدا لتسليم ملفاتهم وذلك فى أقرب وقت ممكن.