أمريكا وإسبانيا تؤكدان أهمية تنسيق الإجراءات لدعم سيادة أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك، وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية فى بيان عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الأربعاء خلال استضافة وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن لنظيره الإسبانى خوسيه مانويل ألباريس فى واشنطن العاصمة، وأكد الجانبان بحسب البيان أن أى عدوان روسى آخر على أوكرانيا من شأنه أن يؤدى إلى استجابة شديدة. وجدد وزيرا خارجية أمريكا وإسبانيا التزامهما بتعزيز تعاونهما الثنائى لمواجهة التحديات المشتركة، مثل تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان فى أمريكا اللاتينية وتعزيز الأمن عبر المحيط الأطلسى ومجموعة واسعة من القضايا العالمية الأخرى.

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