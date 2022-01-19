إصابة 4 جنوب فرنسيين فى انفجار عبوة ناسفة شمال بوركينا فاسو

جدة - نرمين السيد - وأورد موقع "روسيا اليوم"، نقلا عن وسائل إعلام فرنسية، أن الجنوب الأربعة تم إجلاؤههم إلى إلى مدينة جاو شمال مالى.
وقال مصدر عسكرى فرنسى، إن أحد الجنود المصابين، تستدعى حالته أن ينقل إلى فرنسا، ولم يبدِ مزيدا من التفاصيل فى هذا الصدد.
وكان قد لقى 12 مدنيًا على الأقل مصرعهم، السبت الماضى، فى هجوم إرهابى استهدف قرية بشمال بوركينا فاسو، وفق ما أفادت به مصادر أمنية لوكالة "فرانس برس".
وقال أحد سكان المنطقة إن الإرهابيين ظلوا لساعات عدة فى القرية حيث نهبوا ودمروا"، مضيفًا أن المهاجمين عمدوا مسبقا إلى تخريب خطوط الهاتف بحيث بات التواصل مستحيلا".
وتشارك فرنسا منذ عام 2014 فى "عملية برخان" ضد المتمردين بمنطقة الساحل، بالتعاون مع كل من بوركينا فاسو، تشاد، مالى، موريتانيا، والنيجر.
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