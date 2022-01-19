القائم بأعمال رئيس الوزراء في أفغانستان يدعو للاعتراف رسميا بإدارة طالبان

دعا القائم بأعمال رئيس الوزراء في أفغانستان، الملا محمد حسن أخوند، الأربعاء، حكومات الدول للاعتراف رسميا بإدارة طالبان للبلاد، قائلا في مؤتمر صحفي بكابول، إنه تم الوفاء بجميع الشروط.
وقال أخوند، “أطلب من جميع الحكومات، وبخاصة الدول الإسلامية، بأن تبدأ الاعتراف”، وذلك في أول ظهور علني كبير له منذ أن تولى المنصب في سبتمبر.
وتتردد القوى الأجنبية في الاعتراف بإدارة طالبان، التي سيطرت على أفغانستان في أغسطس، في حين جمدت دول غربية بقيادة الولايات المتحدة أصولا مصرفية أفغانية بمليارات الدولارات وأوقفت تمويل التنمية الذي كان يشكل في وقت ما العمود الفقري لاقتصاد أفغانستان.
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