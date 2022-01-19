رابط منظومة منحة الزوجة والابناء ليبيا wcsg.sa.gov.ly خطوات التسجيل والاستعلام

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عمر شويل - جدة رابط منظومة منحة الزوجة والابناء، هي خدمة أطلقتها وزارة الشؤون الاجتماعية ليبيا بإشراف الحكومة الليبية وهذا من أجل لتقديم منحة للأشخاص الليبيين المقيمين في دولة ليبيا، وهذا من أجل صرف دعم مادي بصفة دورية لهم كل شهر من قبل الحكومة الليبية، وتجدر الإشارة إلى أنه تم اعتماد المنحة بداية من سنة 2013، في ظل الظروف التي شهدتها دولة ليبيا، وهي تعمل على توفير سبل الحياة الكريمة لكل المواطنين الليبيين المحتاجين، وتحقيق الاستقرار المادي والاكتفاء الذاتي، وهذا عبر كل المحافظات الليبية ولكل الفئات المستحقة للدعم المادي الذي تقدمه الحكومة المعنية، وسنتحدث من خلال مقالنا هذا عن رابط منظومة منحة الزوجة والابناء، كما سنتطرق إلى الشروط الواجب توفرها في المستفيدين منها، تابعوا معنا.

رابط منظومة منحة الزوجة والابناء

تجدر الإشارة لكل من يستعلمون عن رابط منظومة منحة الزوجة والأبناء بليبيا، بأنّ المنحة المالية التي تقدم كل من الزوجة والأبناء في ليبيا تعد من ضمن الخدمات الاجتماعية الأساسية التي ألنت عنها حكومة الوحدة الوطنية الليبية لكل الأفراد المقيمين في دولة ليبيا من أجل تقديم منحة للزوجة والأبناء، هذه الأخيرة تستهدف بالدرجة الأولى دعم ومساعدة كل من الفرد الليبي والأسر الليبية المحتاجة.

علاوة على ذلك، فقد ازداد البحث مؤخرا عن رابط منظومة منحة لزوجة والأبناء من قبل الأفراد الراغبين في الاستفادة من راتب الدعم الذي تقدمه الحكومة الليبية كل شهر، خصوصا وأن الأوضاع في ليبيا غير مستقرة، وهذه الإعانة المادية من شأنها أن تقلل عليهم وطأة الظروف المعيشية الصعبة، ويمكن لكافة المقيمين بليبيا أن يقوموا بالتقديم من خلال البوابة الإلكترونية التي تم اعتمادها خصيصا لهذا الغرض.

الفئات المعنية بمنحة الزوجة والابناء ليبيا

خصصت منحة الزوجة والابناء التي تقدمها الحكومة الليبية لفئات محددة من الناس. إذ أن الفئة الأولى هم: كل الابناء والبنات الذين لم يبلغوا سنّ الرشد (18 سنة)، ودون وجود قيود قانونية على تقديم المنحة. وكذلك يعنى بالمنحة الفتيات اللاتي تجاوزن سن الرشد، ولكن يجب ألا يزاولن أي مهنة في القطاع العام أو الخاص. ولا يستفدن من منحة لصندوق الضمان الليبي أو صندوق التضامن الليبي، ويتم التأكد من ذلك من طرف الجهات المعنية.

بالإضافة إلى ذلك، فإنّ الزوجات الماكثات اللواتي لا يشغلن أي وظائف في القطاع العام أو الخاص، بإمكانهن الحصول على مبلغ مالي يقدر بحوالي 150 دينار ليبي. وكذلك يمكن للنساء الليبيات اللاتي تزوجن من غير ليبيين، أن يستفدن من المنحة. ويتم ذلك بواسطة النماذج المبعوثة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية في مختلف المكاتب الخاصة بذلك. ولكن مقابل هذا هناك شروط يجب توفرها في المستفيدين.

شروط الاستفادة من منحة الزوجة والابناء

حرصت وزارة الشؤون الاجتماعية في إطار تعاونها مع الجهات الحكومية على سنّ مجموعة من الشروط. لكل من يبحث عن التسجيل عبر رابط منظومة منحة الزوجة والابناء، من أجل الاستفادة من الدعم المادي. ولعل أهم شرط يجب توفره هو الجنسية الليبية لكل المتقدمين، بالإضافة إلى ذلك يمكن للزوجة الليبية التي ليس لديها مدخول أن تستفيد من المنحة سواء كان زوجها ليبي أم أجنبي، كما يلزم ألا يتجاوز الأبناء سن 18.

طريقة التسجيل في منظومة منحة الزوجة والابناء 2022