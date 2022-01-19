خطوات التسجيل في الاسكان التنموي وشروط الحصول علي الدعم

يقدم الإسكان التنموي الوحدات السكنية للأسر التي تشملها وزارة التنمية الإجتماعية ضمن برامج وزارة الإسكان في حماية الأسر تحت خط الفقر والأشد إحتياج في المجتمع السعودي، ولكن الإٍسكان التنموي قد وضع بعض الشروط الواجب توافرها للحصول على الدعم المقدم وهو أن تكون بالفعل الأسرالمتقدمة مثبتة في الضمان الإجتماعي وتستفيد منه، وأن تكون الأسرة لا تمتلك مصدر للدخل الثابت أو أسرة من محدودي الدخل.

شروط الحصول على دعم الإسكان التنموي لمستفيدي الضمان

هناك بعض الشروط التي وضعها الإسكان التنموي للأشخاص المقيدين بالضمان الإجتماعي ويستفيدوا منه من أجل قبول طلبهم في الحصول على الدعم المقدم من الإسكان التنموي وهي كالتالي:

يجب أن يكون المتقدم للحصول على دعم الإسكان التنموي يحمل الجنسية السعودية.

لا يحق للأشخاص المستفيدين من هذه الخدمة من قبل والدعم اللازم التقدم مرة أخرى للحصول على الدعم.

لا يحق لمن هم ليس مقيدين في الضمان الإجتماعي التقديم للحصول على دعم الإسكان التنموي.

لا يحق للمتقدم من أجل الحصول على دعم الإسكان التنموي أن يكون يمتلك مصدراً للدخل سوى المقدم له من قبل الضمان الإجتماعي، وإذا كان هناك مصدراً آخر للدخل يجب توضيحه أثناء عملية التسجيل لضمان عملية التسجيل بنجاح.

خطوات التسجيل في برنامج الإسكان التنموي

هناك عدة طرق لإمكانية التسجيل في برنامج الإسكان التنموي اهتمت الدولة بتوفيرها حتى يصبح الأمر ميسراً للمواطنين، وسوف نوضح فيما يأتي كيفية التسجيل إلكترونياً للحصول على دعم الإسكان التنموي: