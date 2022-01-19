الاستعلام عن قرض الاسرة من بنك التنمية الاجتماعية ومعرفة شروط الحصول على القرض

يحرص بنك التنمية الإجتماعية على تقديم جميع الخدمات للمواطنين السعودين داخل الأراضي السعودية حفاظاً على النهوض بمستوى الدولة الاقتصادي، من بين هذه الخدمات قرض الأسرة الذي يوفره البنك للأسر التي تعاني من الفقر والأسر الأشد احتياجاً لمساعدتهم على قضاء احتياجاتهم اليومية، حيث تتعرض البلاد وغيرها للتقلبات في الحالة الاقتصادية وخاصة بعد انتشار فيروس كورونا وتطبيق التدابير اللازمة لعدم الانتشار داخل البلاد مثل تطبيق الحظر وفيما بعد تحديد ساعات العمل.

الشروط الواجب توافرها للحصول على قرض الأسرة

وضع بنك التنمية الإجتماعية الشروط حسب حالة المواطن المتقدم للحصول على القرض كما سنوضح فيما يلي تلك الحالات والشروط الواجب توافرها:

حالات كبار السن

إذا كان المواطن المتقدم للحصول على قرض الأسرة قد تجاوز 55 عاماً يسمح البنك له أن يخصص قيمة القرض خلال الفترة الزمنية التي يكمل فيها سن 60 عاماً، حيث تتم الإجراءات كما يلي ضرب قيمة القسط الذي سيدد شهرياً في عدد الشهور المتبقية لإستكمال سن 60 عاماً.

يلتزم المتقدم للحصول على القرض بتواجد كفيل له ويجب أن يكون موظف بالمؤسسات الحكومية ولا يتجاوز عمره 55 عاماً، كما يجب أن يكون قيمة القرض لا تقل عن 60 ألف ريال سعودي وهذا هو الحد الأدني للقرض.

يسمح بنك التنمية الاجتماعية لكبار السن من عام 60 إلى 65 عاماً بالحصول على القرض ولكن في هذه الحالة سوف يكون قيمة القرض 30 ألف ريال سعودي.

لكبار السن من عام 60 إلى 65 عاماً بالحصول على القرض ولكن في هذه الحالة سوف يكون قيمة القرض 30 ألف ريال سعودي. بينما إذا كان عمر المتقد يتراوح بين 65 عاماُ حتى 70 عاماً فإن البنك يقدم له قرض قيمته 18 ألف ريال فقط، مع الإلتزام بشرط حضور كفيل لا يتجاوز عمره 55 عاماً.

الموظفين في القطاع العام

يلتزم المتقدم للحصول على القرض من موظفي القطاع العام بإحضار تصريح بيانات بالإضافة إلى تصريح أبناء عاملين من الجهات المختصة وهي وزارة الداخلية.

تقديم كشف حساب لآخر ثلاث رواتب تم تقاضيها من العمل، بالإضافة إلى تقديم مستند من البنك مختوم موضح به حساب الآيبان الخاص بالمتقدم.

توفير نموذج 104 وإستكمال البيانات الخاصة الموجودة به من بينها بعض التوقيعات والأختام الخاصة بجهة العمل خلال فترة الاعتماد وهي 60 يوماً.

الموظفين من القطاع الخاص