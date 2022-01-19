رابط نتائج الجامعات السودانية 2021-2022 برقم الاستمارة admission.gov.sd التعليم العالي

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عمر شويل - جدة رابط نتائج الجامعات السودانية 2021-2022 برقم الاستمارة، من أهم الروابط وأكثرها بحثاً عبر محرك البحث جوجل ومنصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نتائج قبول الجامعات السودانية 2022، ويترقب الطلاب والطالبات الحالمين بدخول الجامعة السودانية موعد الإعلان منذ فترة كبيرة، وذلك للاطمئنان على مستقبلهم ومعرفة الكلية التي سوف يستكملون فيها مسيرتهم التعليمية.

وتعد مرحلة الجامعة من أهم مراحل الحياة بالنسبة للطالب، فهي المرحلة التي تعد الطالب وتأهله لسوق العمل ويتحدد مستقبله بشكل كبير بناءً على الكلية التي سوف يدخلها، وجدير بالذكر أن نسب القبول في الجامعات السودانية هذا العام مرتفعة كثيراً عن العام السابق، وهذا بسبب ارتفاع درجات الطلاب والطالبات في المرحلة الثانوية، لذلك ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على رابط نتائج قبول الجامعات السودانية 2022، وطريقة استخراج النتائج ونسب القبول.

رابط نتائج الجامعات السودانية 2021

يتم الاستعلام عن نتائج القبول في الجامعات السودانية إلكترونياً، وذلك توفيراً للوقت والجهد ومنعاً للتزاحم والاختلاط بين الطلاب، ومنعاً لإصابة الطلاب بفيروس كورونا الخطير، لذلك قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتوفير رابط admission.gov.sd للاستعلام عن النتيجة، ويستطيع الطالب بطل سهولة معرفة النتيجة عن طريق القيام ببعض الخطوات التالية:-

الدخول على رابط قبول الجامعات السودانية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

قم بالنقر على أيقونة “النتيجة” الموجودة أعلى الصفحة الرئيسية.

قم بتعبئة كافة البيانات المطلوبة مع إدخال رقم الاستمارة.

أضغط على أيقونة “استعلام” سوف تظهر لك النتيجة في الحال.

الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات

قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بإصدار بيان توضح فيه الأحداث التي واكبت الإعلان عن النتيجة، وقامت بالرد على جميع التساؤلات التي تدور في ذهن الطلاب والطالبات في السودان، وهذه التساؤلات خاصة بارتفاع نسب القبول بشكل ملحوظ عن العام السابق، وكان رد الوزارة أن مدخلات التعليم العالي هي مخرجات الثانوية العامة، ونظراً لارتفاع درجات الطلاب في الثانوية العامة أدى ذلك إلى ارتفاع نسبة القبول في الجامعات السودانية.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

ارتفعت نسبة القبول في الجامعات السودانية هذا العام عن العام السابق نظراً لارتفاع درجات الطلاب في الثانوية العامة. ونظراً لارتفاع عدد الطلاب الحاصلين على درجات كبيرة. فلو نظراً مثلاً إلى تكرار الطلاب الحاصلين على درجة (95%) في العام السابق والعام الحالي. نلاحظ ارتفاع كبير في عدد الطلاب ففي العام السابق كان العدد (86) طالب وطالبة. بينما الطلاب الحاصلين على نفس الدرجة في العام الحالي بلغ (527) طالب وطالبة. مما يعني أن هناك زيادة بلغت (459) طلب وطالبة عن العام الماضي. وهذا الارتفاع موجود في كل النسب المئوية. لذلك هناك ارتفاع كبير في نسب القبول لهذا العام.