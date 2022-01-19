نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض تقسيط هيونداي كونا 2022 بـ299 ريال في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة حققت هيونداي كونا hyundai kona شهرة واسعة في السعودية وفي العالم العربي بعد طرح موديل كونا 2020 التي تعمل بالكهرباء وبالرغم مع عدم انتشار السيارات الكهربائية في العالم العربي على نطاق واسع إلا أن مغامرة هيونداي بخوض غمار عالم السيارات الكهربائية لفت الأنظار إلى هذه السيارة الصغيرة وجاءت كونا 2021 فيما بعد بمحرك بنزين سعة 2.0 لتر وهو نفس المحرك الذي تم الاعتماد عليه في النسخة الأخيرة من كونا 2022.

مواصفات Hyundai Kona 2022

يأتي المحرك بسعة 2000 سي سي بنظام الدفع الأمامي وهو رباعي الاسطوانات مزود بعدد 16 صمامًا قادر على توليد قوة حصانية قصوى تصل 149 حصانًا بعزم دوران أقصى يصل إلى 180 نيوتن كما تتميز السيارة بالكفاءة في استهلاك الوقود حيث يصل معدل استهلاك البنزين فيها إلى 17.5 كلم لكل لتر من البنزين.

هيونداي كونا من الداخل

كما تأتي السيارة مع ناقل حركة اوتوماتيك 6 سرعات وخاصية الدخول الذكي وتشغيل بصمة وشاشة معلومات قياس 8 بوصة وبإلقاء نظرة على Hyundai Kona من الداخل نجد المقاعد ذات التنجيد المخملي مع إمكانية تعديل مقعد السائق بشكل يدوي وعجلة قيادة مغلّفة بالجلد مع نظام نظام تثبيت السرعة.

سعر Hyundai Kona

يبدأ سعر hyundai kona price in ksa في السعودية عند 76 ألف ريال وهو أعلى بحوالي 5 آلاف ريال عن سعر هيونداي كونا 2021 الذي وصل حتى 71 ألف ريال غير شامل قيمة الضريبة المضافة ويصل هذا السعر إلى 87 ألف ريال بعد إضافة الضريبة للشراء النقدي من الوكيل.

تقسيط Hyundai Kona

تعتبر Hyundai Kona من السيارات الصغيرة رخيصة السعر التي يمكن الحصول عليها نقدًا أو الشراء بالتقسيط ضمن عروض تقسيط السيارات الجديدة حيث لا يتحمل المشتري المزيد من الأعباء بسبب السعر البسيط وهو ما يشجع على إمكانية دفع قسط بسيط حتى 300 ريال أو أقل حسب العروض المتاحة.

في حالة دفع 300 ريال قسط شهري على 84 شهرًا وهو الحد الأقصى للتقسيط في عدد من الفروع يصبح مبلغ الأقساط الإجمالي 25 ألف ريال ويتبقى حوالي 52 ألف ريال يتم توزيعها على دفعتين أولى وأخيرة بحسب ظروف المشتري ولا يزيد المبلغ الأخير عن 40% من السعر.