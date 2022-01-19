نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خطوات الحصول على تمويل الأعمال الحرة “تمويل نفاذ” والفئات المستحقة للحصول على التمويل في المقال التالي

عمر شويل - جدة خطوات الحصول على تمويل الأعمال الحرة “تمويل نفاذ”، يلعب قرض العمل الحر في هذه الفترة دور رئيسي غي تحفيز كفاءة وفعالية كافة الراغبين بخوض العمل الخر ورفع معدل الانتاج والمهارات والخبرات بأعمال منتجة ومستقرة، لذلك اهتم بنك التنمية الاجتماعية بالقيام بتطوير وابتكار مجموعة من القروض التمويلية من أجل خدمة ذلك الفئات والاستفادة منه.

خطوات الحصول على تمويل الأعمال الحرة “تمويل نفاذ”

ذلك القرض التمويلي يستهدف استطاعة المواطنين ذات مهارات متخصصة وأصحاب الحرف من القيام بممارسة العمل الحر بمعدل تمويل قد يصل نحو 120 ألف ريال سعودي بالنسبة للمسار النقدي، ويصل حتى 150 ألف ريال لكل ما يتعلق بتمويل المركبات.

حتى يشكل دافع مالي لمن يزاول مهنة الأعمال الحرة للتوسع من دخلهم والتحسن من مستواهم.

كما أنه يوفر لكافة الموظفين والعملاء بالقطاع العام والخاص من أجل الحصول على الاستفادة من قرض العمل الحر نفاذ كما أنه يمنح لجميع العاطلين عن العمل.

ويوجد الكثير من الشباب كل من لديهم أفكار كبيرة ومتعددة وبإمكانك القيام بتطبيقه بالواقع، ولكنهم لا يملكون أهم عامل بالتمويل.

ويرغب بنك التنمية الاجتماعي لمنح الكثير من المساعدات المالية لكافة الشباب العاطلين عن العمل والذين لا يتمكنوا من القيام بمشروعات خاصة بهم وهذا ينتج عنه التخلص من البطالة.

خطوات الحصول من قرض العمل الحر نفاذ

يتم تسجيل الدخول عبر الموقع الإلكتروني الخاص ببنك التنمية الاجتماعية.

بعد ذلك من خلال القائمة العلوية يتم النقر على خانة منتجاتنا.

من ثم نقوم باختيار منتجات الأفراد وبعد ذلك تمويل العمل الحر.

عليك بعد ذلك الضغط على خانة التمويل النقدي.

من ثم يتم النقر على خانة التقديم الإلكتروني.

عليك بإضافة كافة البيانات التي يطلبها منك الموقع بطريقة صحيحة.

من ثم عليك بالضغط على خانة إرسال الطلب.

وننتظر حتى تقوم خدمة العملاء بالرد على طلبك.

ما هي الفئات المستهدفة من قرض نفاذ للعمل الحر