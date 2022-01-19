قتلى وجرحى.. الجيش اليمنى يكبد الحوثيين عشرات الخسائر فى مأرب

جدة - نرمين السيد - وذكرت قناة (الإخبارية السعودية) اليوم، أن مدفعية الجيش اليمنى قصفت مواقع متفرقة للميليشيات الحوثية بجبهات مأرب، حيث استهدف القصف تجمعات وتعزيزات حوثية جنوب وغرب المحافظة ما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من العناصر الحوثية وتدمير تعزيزاتهم، موضحة أن القوات اسقطت طائرة مسيرة تابعة للميليشيا جنوب المحافظة.
وفى غضون ذلك، أعلن تحالف دعم الشرعية فى اليمن، تنفيذ ضربات جوية جديدة على معاقل ومعسكرات الميليشيا الحوثية فى العاصمة اليمنية صنعاء، مضيفا أن عملية الاستجابة مستمرة لحماية المدنيين والأعيان المدنية.
وكان التحالف شن ضربات جوية، أمس، استهدفت المواقع الحوثية فى صنعاء، مؤكدا أنه تم تدمير مخازن ومنظومة اتصالات للطائرات المسيرة تابعة للحوثيين فى جبل النبى شعيب.
وأكد الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع السعودى فى تغريدة، على موقع تويتر، أمس، سعى المملكة ودول الخليج العربى ليكون اليمن ضمن المنظومة الخليجية وينعم شعبه بالأمن والاستقرار والتنمية كسائر شعوب الخليج"، لافتا إلى أن المليشيات الحوثية اختارت الإرهاب والدمار واستخدمت أبناء اليمن كحطب يخدم أجندة النظام الإيرانى.
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