54 نائبا يتقدمون بطلب لسحب الثقة من جونسون

جدة - نرمين السيد - فى سياق متصل، قال زعيم حزب العمال البريطانى المعارض، كير ستارمر، السبت، أن على رئيس الوزراء، بوريس جونسون، أن يتنحى عن منصبه من أجل "المصلحة الوطنية" لأنه "غير قادر على القيادة".

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، صعد زعيم العمال الضغط على جونسون الذى يكافح لإنقاذ منصبه وسط دعوات متزايدة من السياسيين فى حزبه، أيضًا باستقالته على خلفية سلسلة من المزاعم بشأن انتهاك القيود المرتبطة بفيروس كورونا فى "داونينج ستريت".

وفى خطاب أمام مؤتمر جمعية فابيان، اتهم ستارمر المحافظين بأنهم أضروا بهيئة الخدمات الصحية NHS لأنهم "منشغلون للغاية بالدفاع عن خرقه للقواعد"، وذلك "بدلاً من التركيز على تجاوز الجائحة وخفض قوائم الانتظار"، مشددًا على أن فترات انتظار المرضى على قوائم الانتظار "كانت الأقصر على الإطلاق" عندما ترك حزبه الحكومة قبل 12 عامًا.