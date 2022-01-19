79 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى نيوزيلندا

جدة - نرمين السيد - وذكر تلفزيون نيوزيلندا اليوم الأربعاء، أن إجمالى حالات الوفاة الناجمة عن الفيروس بلغ 52 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة فى البلاد 1026 حالة، بينما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 14 ألفا و171 حالة.

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