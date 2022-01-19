بلينكن يصل أوكرانيا لدعمها ضد روسيا

وصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، الأربعاء، إلى أوكرانيا، للتعبير عن دعمه لكييف، في ظل ازدياد المخاوف من اجتياح روسي محتمل، وفق ما أفاد مراسل فرانس برس المرافق له.

وهبطت طائرة بلينكن فجرا على مدرج متجمّد في كييف، حيث استقبله مسؤولون أوكرانيون فيما سيلتقي لاحقا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قبل يومين من عقده لقاء مع نظيره الروسي في جنيف.

وبعد فشل المساعي الدبلوماسية، الأسبوع الماضي، في تهدئة المخاوف، حذّر البيت الأبيض، الثلاثاء، من أن روسيا مستعدة لمهاجمة أوكرانيا “في أي وقت”.

وتأتي الزيارة قبل لقاء مقرر بين بلينكن ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في جنيف الجمعة.

وعلى أمل إظهار دعم ثابت لكييف قبل هذا اللقاء، يقوم وزير الخارجية الأمريكي بزيارة ليوم واحد لأوكرانيا.

ويتوجّه بلينكن، الخميس، إلى برلين لإجراء محادثات رباعية مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا، سعيا إلى وحدة غربية.

وقالت الناطقة الرسمية باسم البيت الأبيض جين ساكي للصحافيين “نحن الآن في مرحلة يمكن روسيا أن تشن فيها في أي وقت هجوما على أوكرانيا”.

وأضافت “كل الخيارات مطروحة” محذّرة من “وضع خطير جدا” ومشيرة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين “خلق هذه الأزمة”.

وتنفي موسكو باستمرار تخطيطها لغزو.