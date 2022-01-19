طريقة تفعيل رخصة القيادة الرقمية إلكترونياً 1443 بالشروط عبر أبشر

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عمر شويل - جدة طريقة تفعيل رخصة القيادة الرقمية إلكترونياً تعد هذه الخدمة الإلكترونية التي قدمتها الحكومة السعودية الفترة الأخيرة، حيث تسعى المملكة على تقديم كافة الخدمات إلكترونيا وهذا للتسهيل على المواطنين للوصول إلى الخدمات في أسرع وقت دون الحاجة إلى الذهاب إلى المصالح والإدارات الحكومية، ولهذا قدمت الهيئة العامة للمرور السعودية خدمة تفعيل رخصة القيادة الرقمية إلكترونياً من خلال موقع أبشر، كما أن هذه الخدمة متاحة لكافة المواطنين والمقيمين، فاصبح بامكانك الان تفعيل رخصة القيادة الرقمية من المنزل.

خطوات تفعيل رخصة القيادة الرقمية إلكترونياً في السعودية عبر ابشر

لقد وضحت هيئة المرور السعودية خطوات تفعيل رخصة القيادة الرقمية إلكترونياً عبر أبشر، لكي تساعد المواطنين وتسهل عليهم، وخطوات تفعيل الرخصة هي:

أولاً قم بالدخول إلى منصة أبشر.

قم بالنقر على تسجيل الدخول.

كتابة اسم المستخدم أو البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

بعد ذلك قم بالنقر على أيقونة خدماتي.

سيظهر أمامك مجموعة من الخدمات قم بالنقر على خدمة تفعيل بطاقة هوية الرقمية.

ثم بعد ذلك قم بالنقر على رخصة القيادة.

بعد ذلك قم بالنقر على تفعيل رخصة القيادة الرقمية.

على الفور سيتم تفعيل الرخصة، لابد من الاحتفاظ بها على جوالك لإخراجها وقت طلبها لك.

الرخصة الرقمية السعودية

تعد الرخصة الرقمية من أهم الخدمات الإلكترونية التي أنشأتها وزارة المرور السعودية بغرض تحديث الرخصة القيادية، ولذلك وضعت هيئة المرور منصة ابشر و منصة توكلنا لكي يتمكن المواطنين استخدام إحدى هذه المنصات لتفعيل الرخصة.

فهي رخصة إلكترونية يقوم المواطن الاحتفاظ بها في الجهاز اللوحي الخاص به و يقوم باستخراجها وقت الطلب، كما يمكنك الحصول عليها من خلال الإنترنت بشكل سريع، هكذا لن تحتاج الذهاب إلى هيئات المرور السعودية لتفعيل الرخصة الرقمية فمن خلال منصة ابشر و منصة توكلنا تستطيع تفعيل رخصة القيادة.

شروط تفعيل رخصة القيادة الرقمية إلكترونياً في السعودية

هناك بعض الشروط التي يجب أن تتوفر في صاحب الرخصة وفي بالرخصة لقبول طلب تفعيل رخصة القيادة الرقمية، ومن أهم هذه الشروط ما يلي: