كم يعطي سند محمد بن سلمان للزواج يأتي في ضوء مبادرة ولي العهد السعودي لدعم الشباب ومساعدتهم على تكوين أسر وحل مشكلة تأخير الزواج بسبب عدم القدرة على توفير نفقات التجهيزات المتعددة الخاصة بالزواج، حيث قرر ولي العهد إعطاء مساعدة مالية للمتزوجين حديثًا والشباب العاطلين عن العمل لإتمام الزواج وتخفيف أعباء الحياة عنهم وتحسين مستواهم المعيشي قدر الإمكان؛ ولكن وفق شروط محددة سوف يتم توضحيها لاحقًا بالتفصيل.

مبادرة محمد بن سلمان للزواج

هي عبارة عن مساعدة ومبادرة قام بـِ إطلاقها سمو ولي العهد محمد بن سلمان وهي تأتي في صورة دعم مالي للشباب ممن تنطبق عليهم الشروط حتى يتمكنوا من إتمام الزواج أو تغطية النفقات الخاصة به قدر الإمكان؛ حيث إن لدعم المالي المقدم عبر هذه المبادرة يكون غير مسترد أي إن الشاب أو الزوج يكون مُطالب بِرَد هذا المبلغ إلى الدولة مرة أخرى.

كم يعطي سند محمد بن سلمان للزواج 1443

مبلغ إعانة سند محمد بن سلمان للزواج يبلغ 20 ألف ريال سعودي ، حيث قد تم دراسة أهم أسباب عزوف الشباب عن الزواج داخل المملكة العربية السُّعُودية ؛ وتبين أن تكلفة نفقات الزواج هي السبب الأعلى نسبة ، ولذلك ؛ تم اتخاذ قرار بواسطة ولي العهد ـ حفظه الله ـ بصرف مساعدة مالية متوسطة نوعًا ما إلى كل شاب وفتاة حديثي الزواج قد مر على إتمام عقد قرانهم عام واحد على الأقل ؛ حيث إن كم مبلغ سند محمد بن سلمان هو [عشرون ألف 20000 ريال سعودي دون رد].

شروط برنامج سند محمد بن سلمان للزواج

من أهم شروط التسجيل في سند الدعم المادي المقدم من ولي محمد بن سلمان للزواج، ما يلي: