رابط التسجيل الجديد بمنصة مدرستي للإبتدائي والمتوسط لاستكمال الدراسة عن بُعد

رابط التسجيل الجديد بمنصة مدرستي للإبتدائي والمتوسط قامت وزارة التعليم السعودية بالإعلان عن تصريح جديد لها خاص بالتعلم عن بُعد لمدة من الوقت، ويكون ذلك خلال فترة سبعة أيام عبر منصة مدرستي، والتي أتاحت الوزارة لها رابط يُسهل على أولياء الأمور التسجيل بواسطته، وتلك المنصة من أهم منصات وزارة التعليم التي طرحتها إلكترونيًا للطلاب، وذلك حتى تحرص الوزارة على وصول المناهج بصورة صحيحة لكل الطلاب، وبدون أي عقبات، ومن خلال المقال التالي سنعرف أكثر عن المنصة.

مزايا منصة وزارة التعليم “مدرستي”

تتمتع المنصة التي وفرتها الوزارة لخدمة طلابها خلال الأزمة التي تمر بها البلاد من فايروس كورونا، بعدد لا متناهي من المميزات، والتي سنحاول سرد بعضها عليكم في النقاط التالية:

فتقوم المنصة بتقديم الكثير من الخدمات التعليمية لكل الطلاب بالمدارس، فتقوم بتوفير كافة المناهج الدراسية بصورة إلكترونية لجميع مراحل الدراسة الإبتدائية والمتوسطة.

كما أن الطلاب يمكنهم الحضور ومتابعة دروسه عن طريق المنصة.

كذلك فإن المنصة تعتبر نقطة تواصل مميزة بين المعلم والطلاب.

إضافةً لأن الوزارة قد أضافة إلى المنصة إمكانية تحميل الدروس PDF، وهذا حتى يتمكن الطلاب من الإطلاع على الدرس في أي وقت.

أيضًا فإن المنصة تتيح للمعلمين عمل إختبارات ونماذج لتقدير مستوى الطلاب بأوقات الإختبارات.

علاوةً على قُدرة أولياء الأمور علر متابعة مستوى طفلهم، ومعرفة ما هو مكلف به من واجابات من خلال المنصة.

ومن أكثر مزايا المنصة، أنها قامت بالمساعدة في التعليم بدون التعرض لأخطار الطرقات والإصابة بالفايروس.

الرابط الخاص للتسجيل الجديد على منصة مدرستي

يمكن لأي ولي أمر تسجيل دخول جديد على منصة مدرستي، والذي أعلنت عنه وزارة التعليم بالمملكة السعودية، ويكون كالتالي: