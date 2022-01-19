مطالبة أممية بالمشاركة الكاملة للمرأة فى عمليات السلام والأمن

جدة - نرمين السيد - طالبت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، فى جلسة لمجلس الأمن ليلة أمس، بحماية مشاركة المرأة فى إرساء عمليات السلام والأمن، وإتاحة آفاق المشاركة الكاملة للمرأة فى بناء السلام والتى تدهورت مشاركتها بسبب فيروس كورونا.





وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أشارت ميشيل باشيليت إلى أن الفترة بين عامى 1992 و2019، شهدت مشاركة 13 % فقط من النساء فى المفاوضات، و6 فى المائة من الوسيطات، و6 فى المائة من الموقعات فى عمليات السلام الرئيسية، فى جميع أنحاء العالم.

وأكدت المسؤولة الأممية أن الصراعات المتصاعدة، والانتقالات السياسية غير الديمقراطية والأزمات الإنسانية الكارثية فى العديد من المجتمعات، قللت من حقوق المرأة بشكل أكبر.

ووفقا لـ "باشيليت" وثقت المفوضية الأممية، أنماطا من الهجمات ضد النساء العاملات فى مجال المساواة بين الجنسين، قضايا الصحة والحقوق الجنسية والإنجابية، والفساد وحقوق العمل والنزاعات البيئية والأراضى، وتعرضت النساء فى كل منطقة للاعتقال والاحتجاز، الترهيب.

وسلطت المفوضة السامية الضوء على الوضع فى أفغانستان ومنطقة الساحل الإفريقى وميانمار وأماكن أخرى، قائلة: "إن انتهاكات حقوق المرأة "تقوض بشكل كبير الجهود العالمية لمنع الصراع والحفاظ على السلام."