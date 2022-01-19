الاتحاد الأوروبى: تخصيص 268 مليون يورو للتعليم والصحة فى أفغانستان

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان نشرته دائرة العمل الخارجى للاتحاد الأوروبى،عبر موقعها الرسمى أن الدعم سيركز على ملفات التعليم والصحة العامة والحفاظ على سبل العيش، بما فى ذلك اللاجئين والمهاجرين والنازحين داخليا، وسيتم توجيهه من خلال وكالات الأمم المتحدة العاملة فى أفغانستان مثل "اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمى وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى،ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الصحة العالمية والمنظمة الدولية للهجرة ".

وقالت مفوضة الشراكات الدولية، جوتا أوربيلينن:" إن عدم ترك أى شخص خلف الركب هو مبدأ أساسى لمشاركة الاتحاد الأوروبى فى العالم، واليوم نظهر ما قلناه مرات عديدة: فنحن لن نتخلى عن الشعب الأفغانى، ويسعدنى أننا نعالج الاحتياجات الإنسانية الأساسية، وندعم سبل العيش فى ظل المعايير الواضحة التى حددها مجلس الشئون الخارجية، حيث تركز المشاريع على الصحة والتغذية والمياه النظيفة والصرف الصحى والتعليم، لا سيما للنساء والفتيات، كما ندعم الأنشطة المدرة للدخل والأمن الغذائى والأسواق المحلية، كما أننا استجبنا بسرعة للتخفيف من معاناة السكان والحفاظ على مستقبل الشعب الأفغانى، خاصة النساء والشباب".

وسوف تدعم سبعة مشاريع بقيمة 186 مليون يورو ملفات الصحة والتعليم وسبل العيش للأفغان، وسيتم تنفيذها من خلال منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى ومنظمة الصحة العالمى وبرنامج الغذاء العالمى بحسب البيان.

إلى جانب ذلك، أبرز البيان أنه سيتم تخصيص 10 ملايين يورو لتحسين مرافق الاختبار والمراقبة والمستشفيات للتعامل مع كوفيد-19، من خلال منظمة الصحة العالمية، والتخفيف من آثارها عبر تحسين الوصول إلى التغذية والمياه والصرف الصحى والنظافة العامة، فيما سيسمح هذا المشروع بتخصيص 25 مليون يورو من أجل القضاء على شلل الأطفال الذى لا يزال سائدا فى أفغانستان.