نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط التقديم الخاص للجامعات السودانية 2021-2022 التعليم العالي التقديم عبر admission.gov.sd في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصبح رابط التقديم الخاص الجامعات السودانية 2021-2022، من أهم الموضوعات المطروحة حالياً على الساحة في السودان، بعد أن قام الطلاب بالتسجيل الإلكتروني للرغبات، والتعرف على نتائج الشهادة الثانوية السودانية، عبر الرابط الإلكتروني للنتائج، وقامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالسودان، بتحديد موقع إلكتروني للاستعلام عن نتائج القبول العام للجامعات السودانية، وقامت بالإعلان عن نتائج القبول للجامعات السودانية من خلال موقع admission.gov.sd، فقد تحولت الأنظار حالياً نحو التقديم الخاص وموعد التسجيل له، لما له من أهمية لدي عدد كبير من الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات على النفقة الخاصة، ونحن من خلال موقعنا “ثقفني” نوفر لكم هذا الرابط المباشر للدخول عليه والتسجيل خلال الموعد المحدد.

رابط التقديم الخاص للقبول في الجامعات السودانية 2020-2021

يتم الدخول على رابط “admission.gov.sd“.

تسجيل الرغبات في الاستمارة.

الضغط على إرسال.

موعد التقديم الخاص للجامعات السودانية 2021-2022

بعد إعلان وزارة التعليم العالي عن نتائج القبول العام للجامعات السودانية، بدأ البحث عن موعد التقديم على القبول الخاص، والذي يبدأ من اليوم الأربعاء الموافق 19/1/2022، ويستمر حتي يوم الخميس 27/1/2022.

على أن يكون التقديم إلكترونياً عبر الرابط الموضح بعاليه.

كما تبدأ إجراءات الاستقالة من القبول الأول من 19 يناير حتي 19 فبراير 2022.

شروط التحويل بين الكليات السودانية

يمكن لكل الطلاب التحويل بين الكليات وفق شروط محددة وبحسب السنة الدراسية، فإذا كان الطالب في السنة الأولى يجب أن تكون الكلية المراد التحويل إليها بها أماكن شاغرة تستوعب الأعداد المحولة إليها، أما إذا كان الطالب في السنة الدراسية الثانية يجب أن يكون غير معاقب أو مفصول من الكلية التي يرغب التحويل منها، أوقد أحدث مشكلة جعلت الكلية تقوم بعقابه بآي نوع من العقاب.

موعد إعلان نتائج القبول للجامعات السودانية 2021-2022

يتم إعلان نتائج قبول الطلاب بالجامعات السودانية، للعام الدراسي 2021-2022 حسب نسب القبول التي حددتها الوزارة، ووضع النتائج على رابط نتائج القبول التابع للإدارة العامة للقبول، وقد أكدت الوزارة أن إقبال الطلاب على التسجيل الإلكتروني لرغبات الدخول للجامعة، قد تخطي النسبة المتوقعة مما يدل على نجاح النظام الإلكتروني في التسجيل.

نتائج الالتحاق بالجامعات السودانية 2021-2022

دليل القبول للدخول للجامعات السودانية للعام الدراسي 2021-2022، حيث تستعد الجامعات السودانية مثل جامعة الخرطوم، جامعة أم درمان، جامعة الجزيرة، جامعة السودان، جامعة وادي النيل، جامعة شندى، وباقي الجامعات الحكومية والأهلية السودانية لاستقبال الطلاب الحاصلين على الشهادة السودانية لهذا العام.

موقع الإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات

يتم إتاحة الموقع الإلكتروني للإدارة العامة للقبول وتقويم وتوثيق الشهادات التابع لوزارة التعليم العالي.

لتقديم الطلاب الراغبين في تسجيل رغباتهم على التقديم الخاص للجامعات السودانية 2021-2022.

كما يتم عرض نتائج القبول بعد دراسة الرغبات التي يتم تسجيلها حسب نسب القبول ودليل القبول.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في السودان

تعتبر وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية من الوزارات الهامة.

فهي تهتم بمرحلة التعليم الجامعي وتقديم كافة الخدمات للقائمين على البحث العلمي.

في ظل السعي الدائم للوزارة بكافة قياداتها للنهوض بالعملية التعليمية خلال الفترة المقبلة.

وقد بذلك الوزارة مجهود كبير حتي إصدار نتائج القبول للدخول للجامعات.

ليكون في متناول أبنائنا الطلبة والطالبات المتقدمين للمرحلة الجامعية.