قبل دخوله الخدمة.. تعرف على مواصفات "الإعصار" الروسي الخطير

بمواصفات خارقة وتكنولوجيا التخفي، تستعد روسيا إلى الاختبار الرسمي، الأسبوع الجاري، لأحدث زورق صاروخي، يحمل اسم "تسيكلون"، أو الإعصار، من طراز "كاراكورت".

يتمتع الزورق "الصاروخي" الجديد بمواصفات مذهلة؛ مثل قدرته على الحركة بسرعة 30 عقدة بحرية، وقطع مسافة 2.5 ألف ميل في كل مهمة.

الزورق "تسيكلون" الذي تم تطويره لصالح الأسطول الروسي في البحر الأسود، اكتملت أخيرا سلسلة اختبارات التشغيل الأولية الخاصة به، طبقا لما أعلنه متحدث باسم الأسطول المقدم أليكس روليوف، قبيل أيام، والذي أشار إلى أن الاختبار الرسمي سيكون هذا الأسبوع.

وخضع "الإعصار" الروسي الجديد وهو من طراز "كاراكورت" الذي يصل طوله إلى 60 مترا وعرضه 10 أمتار، إلى عدة اختبارات سابقة خلال الشهور الماضية؛ لقياس قدراته الحركية، واختبار الأسلحة والتحقق من مختلف الإمكانات والتجهيزات، كما شارك في تمارين عسكرية بالذخيرة الحية.

ومن المقرر أن يقوم مصنع "زاليف" في شبه جزيرة القرم (الذي يتولى عملية تطوير تسيكلون) ببناء سفينتين من نفس الفئة للجيش الروسي في إطار مشروع تطوير سفن جديدة من طراز كاراكورت.

وعلى رغم صغر حجمه، إلا أن "الإعصار الروسي الجديد" يحمل أسلحة مختلفة، من بينها منظومة صواريخ "كاليبر إن كا"، الشهيرة بقدرتها على ضرب الأهداف البرية والبحرية، وفق ما ذكره رئيس أركان لواء سفن وزوارق الصواريخ، الرائد فاليري ترانكوفسكي، في بيان الشهر الماضي.

وكذلك المنظومة الصاروخية بانتسير-إم (النسخة البحرية من منظومة الدفاع الجوي المدفعية الصاروخية بانتسير) وهي مضادة للطائرات، علاوة على حملها مدافع رشاشة أيضاً ضمن تجهيزاته القوية.

يتسلح " تسيكلون" بمدافع AK-176MA من عيار 76.2 ملم، ومنظومتي AK-630M المضادتين للأهداف الجوية. كما أن جسمه يدعم تقنيات وتكنولوجيا التخفي.

وكانت آخر الاختبارات التي خضع لها تسيكلون قبل نهاية العام الماضي 2021، طبقا لما أعلنته وزارة الدفاع الروسية، تم خلال تلك المرحلة إجراء اختبارات من أجل التحقق من آلية عمل منظومات التسليح الخاصة به، وذلك عبر إطلاق النيران منه في زوايا مختلفة مع محاكاة مسرح العمليات والتعامل والاشتباكات المختلفة مع الأهداف سواء بحرية وبرية وكذلك جوية.

وأتاحت التجارب الأخيرة التحقق من منظومة التوجيه ضمن اختبار قدرات الزورق الصاروخي الحديث كسفينة متعددة الأغراض. ليتم بعدها نقل السفينة من مدينة نوفوروسيسك (أضخم ميناء تجاري روسي على البحر الأسود)، إلى أحد موانئ مدينة سيفوستوبل (إحدى مدن شبه جزيرة القرم، والتي تتواجد بها القاعدة الأساسية للأسطول الروسي في البحر الأسود)، لتسليمها لأسطول البحر الأسود، لمواصلة الاختبار قبل دخول الخدمة، وفق بيان صادر عن وزارة الدفاع الروسية ديسمبر الماضي.