الجمعة.. لافروف وبلينكن يلتقيان فى جنيف

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا فى تصريح لقناة "سولوفيوف لايف" الروسية على اليوتيوب، اليوم الأربعاء، إن الاجتماع بين وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف ووزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن سيعقد فى 21 يناير الحالى بجنيف"، مشيرة إلى أن التحضير لهذا اللقاء يجرى حاليا.

وكان وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، خلال اتصال هاتفى مع نظيره الأمريكى أنتونى بلينكن أمس الثلاثاء، قد أكد الضرورة الملحة لتقديم واشنطن رد مكتوب على مقترحات موسكو بشأن الضمانات الأمنية.

وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف "الناتو" شرقا، وعدم إنشاء قواعد عسكرية فى جمهوريات الاتحاد السوفيتى السابق، بما فيها أوكرانيا.