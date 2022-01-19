الأمم المتحدة تدعو أطراف الأزمة اليمنية لضبط النفس

جدة - نرمين السيد - دعا الأمين العام للأمين المتحدة، أنطونيو جوتيريش، جميع أطراف الأزمة اليمنية إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس ومنع المزيد من التصعيد وتكثيف الصراع، معرباً عن قلقه وأسفه إزاء الضربات الجوية الأخيرة التى شنها التحالف والتى أسفرت عن سقوط العديد من الضحايا المدنيين.





وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة، "ستيفان دوجاريك" ـ بحسب مركز إعلام الأمم المتحدة ـ إن الأمين العام يذكر جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنسانى الدولى لحماية المدنيين، والالتزام بمبادئ التناسب والتمييز والحيطة.

وأشار "دوجاريك" إلى أن الأمين العام يعيد التأكيد على حث الأطراف على الانخراط البنّاء وبدون شروط مسبقة مع مبعوثه الخاص إلى اليمن، "هانس جروندبرج"، وجهود الوساطة التى يبذلها بهدف دفع العملية السياسية للوصول إلى تسوية تفاوضية شاملة لإنهاء الصراع فى اليمن.

بدورها، أعربت مفوضية حقوق الإنسان عن القلق البالغ إزاء استمرار تصعيد الصراع فى اليمن، والذى جاء على خلفية الهجوم الصاروخى وبطائرات مسيرة للحوثيين على مطار أبو ظبى الدولى ومنطقة صناعية مجاورة خلفت 3 قتلى من المدنيين.

ودعت المتحدثة باسم المفوضية السامية لحقوق الإنسان، "رافينا شامداسانى"، جميع الأطراف إلى ضمان حماية المدنيين والأعيان المدنية، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الدولى.

وقالت: "نردد نداءات الأمين العام لجميع الأطراف بممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب التصعيد، وكما تبيّن مرارا وتكرارا، لا يوجد حل عسكرى للصراع فى اليمن."