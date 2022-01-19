رقم قياسى.. إصابات كورونا فى المكسيك تتخطى الـ49 ألف حالة خلال يوم واحد

جدة - نرمين السيد - وذكرت الصحة المكسيكية فى بيان نشرته عبر موقعها الرسمى، اليوم الأربعاء، أن إجمالى عدد المصابين بالجائحة فى البلاد ارتفع بذلك إلى 4 ملايين و434 ألفا و758 حالة، فيما تم تسجيل 320 حالة وفاة، ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 301 ألف و789 حالة.

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