إدانة باكستانية شديدة لهجوم الحوثيين على مطار أبو ظبى

جدة - نرمين السيد - أعرب وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى، عن تضامن بلاده مع الإمارات وشعبها وحكومتها؛ إزاء الحادث المأساوى والهجوم الإرهابى الذى استهدف مناطق مدنية فى أبوظبى، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال تنتهك سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وسلامتها الإقليمية.





وذكرت وزارة الخارجية الباكستانية فى بيان، نقلته صحيفة "اكسبرس تريبيون" الباكستانية، اليوم الأربعاء، أن قريشى تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الإماراتى الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، لبحث هجوم أبو ظبى الإرهابى ولتقديم التعازى فى مقتل باكستانى إثر الهجوم. وجدد قريشى إدانة باكستان الشديدة للهجوم الإرهابى الذى شنته مليشيات الحوثى على مناطق مدنية فى الإمارات، وأعرب عن خالص التعازى لأسر الضحايا وتمنى بالشفاء العاجل للمصابين. ودعا وزير الخارجية الباكستانى إلى الوقف الفورى لمثل هذه الهجمات التى لا تزال تشكل تهديدا خطيرا للسلم والأمن الإقليميين والدوليين، مضيفا أن:"إن باكستان والإمارات تربطهما علاقات أخوية ممتازة". وأكد الجانبان التزامهما بتعزيز وتعميق العلاقات الثنائية بشكل أكبر.

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