من اليوم.. مرضى «أوميكرون» يتلقون العلاج بالمنزل فى كوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت السلطات فى بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية أن مرضى أوميكرون سيتلقون العلاج فى المنزل من حيث المبدأ، لكن سيتم استثناء كبار السن والأشخاص الذين لديهم أمراض كامنة؛ لأخذ العلاج فى مستشفى أو مركز علاج.
وكانت الحكومة تخضع مرضى أوميكرون لتلقى العلاج فى مستشفى أو مركز علاج من حيث المبدأ، حتى لو كانوا بدون أعراض أو لديهم أعراض خفيفة، وسط مخاوف من انتشار أوميكرون، لكنها قررت السماح لمرضى أوميكرون أيضا بتلقى العلاج فى المنزل مع انتشار أوميكرون بوتيرة سريعة.
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