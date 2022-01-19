ألمانيا تسجل 122323 إصابة جديدة بكورونا

سجلت ألمانيا، الأربعاء، 122323 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في زيادة قياسية جديدة، في حين أعلن وزير الصحة أن البلاد لم تبلغ ذروة التفشي بعد، وأن التطعيم الإجباري سيطبق بحلول مايو.
وذكر معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، أن ألمانيا سجلت 8 ملايين و186850 إصابة بكوفيد-19 حتى الآن، وزادت الوفيات 239 يوم الأربعاء لتصل الحصيلة إلى 116081.
وقال وزير الصحة، كارل لوترباخ، إنه يتوقع بلوغ ذروة الموجة في غضون أسابيع مع زيادة معدل الإصابة جراء انتشار المتحور أوميكرون شديد العدوى في متوسط سبعة أيام إلى 584.4 إصابة لكل 100 ألف شخص.
وأضاف أنه يعتقد أن العدد الراهن للإصابات غير المسجلة قد يبلغ نحو مثلي الحصيلة الرسمية.
وأشار إلى أنه يتعين فرض التطعيم الإجباري على نحو سريع في أبريل أو مايو، لتجنب موجة جديدة من العدوى مع ظهور متحورات جديدة محتملة في الخريف.
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