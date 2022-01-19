رابط التقديم للجامعات الخاصة السودانية 2022 وزارة التعليم العالي تحدد الضوابط والمواعيد للتقديم

أعلنت اليوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تفعيل، رابط التقديم للجامعات الخاصة السودانية، والذي أعلنت أنه سوف يستقبل الطلبات من اليوم الأربعاء الموافق 2022/01/19، ويستمر حتى يوم 2022/01/27 من نفس الشهر، جاء ذالك بعد أن أعلنت أمس دليل القبول للجامعات السودانية للعام الدراسي القادم 2022/2021، وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، “يسر الإدارة العامة للقبول أن تقدم للطلاب الراغبين في الدراسة بمؤسسات التعليم العالي السودانية على نفقتهم الخاصة دليل القبول على النفقة الخاصة للعام 2022/2021”.

تعرف على أسس وضوابط القبول على النفقة الخاصة

قبول أبناء وأزواج العاملين بمؤسسات التعليم العالي الحكومية. وأيضاً قبول أبناء العاملين المتقاعدين من مؤسسات التعليم العالي الحكومي. قبول أبناء العاملين بمؤسسات التعليم الخاص والأهلي والأجنبي وأبناء أعضاء مجالس الجامعات. الطلاب الوافدين وحملة الدرجات العلمية.

رابط التقديم للجامعات السودانية الخاصة 2022/2021

الدخول على موقع التقديم الرسمي admission.gov.sd

أقرأ جيداً قائمة الكليات والرموز للقبول على النفقة الخاصة.

سجل الرغبات بعناية وقم بمراجعتها أكثر من مرة وبعد التأكد أضغط حفظ.

وأخير إرسال الطلب وبذالك تتم عملية التقديم الإلكتروني للنفقة الخاصة بنجاح مع التمنيات للجميع بالتوفيق.

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية

أعلن وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي السودانية الدكتور / محمد زين علي البشير، أن القبول للنفقة الخاصة والوافدين وأبناء العاملين سوف تبدأ من اليوم، وتستمر حتى يوم 27 من نفس الشهر، وأن إجراءات الاستقالة من القبول سوف تكون خلال الفترة من 19 يناير الجاري، حتى يوم 19 من الشهر القادم شهر فبراير، ودعا البشير الطلاب الراغبين في التسجيل على النفقة الخاصة، الالتزام بمواعيد التسجيل المحددة من قبل الوزارة، وأن الوزارة لن تمدد فترة التسجيل بعد الموعد المحدد.

طريقة الاستعلام عن نتائج القبول

الدخول على الموقع الإلكتروني لدليل القبول الرسمي. كتابة رقم أستمارة التقديم للقبول على النفقة الخاصة بك. الضغط على زر استعلام ليظهر لك نتيجة القبول الخاص.

المجالات الدراسية للمؤسسات الحكومية للنفقة الخاصة