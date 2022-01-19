نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج التوجيهي التكميلي الأردن 2022 التربية نتائج الثانوية العامة الدورة التكميلية tawjihi.jo في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج التوجيهي التكميلي الأردن 2022، من أهم كلمات البحث حالياً بالتزامن مع اقتراب انتهاء امتحانات الدورة التكميلية لشهادة الثانوية العامة الأردنية، حيث بدأت الامتحانات من 30/12/2021 وتستمر حتي 22/1/2022، حيث ينتظر نحو 95 ألف طالب وطالبة ممن تقدموا لامتحانات الدورة التكميلية لشهادة التوجيهي هذا العام، التعرف على النتائج لتحديد مستقبلهم في الدخول للمرحلة الجامعية، وكانت وزارة التربية والتعليم قد أعلنت قبل بدء الامتحانات عن رابط أرقام جلوس التوجيهي، ضمن حرص الوزارة على توفير خدماتها إلكترونياً لمنع انتشار عدوي فيروس كورونا، هذا وتعمل الوزارة على تنفيذ الإجراءات الوقائية المعتمدة لمنع انتشار فيروس كوفيد خلال أداء الامتحانات، وحرصاً من موقعنا “ثقفني” نضع بين أيديكم الرابط الرسمي المباشر لاستخراج النتائج وقت إعلانها.

رابط نتائج التوجيهي التكميلي

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية “moe.gov.jo“.

أو الدخول المباشر على “tawjihi.jo“.

كتابة رقم الجلوس.

الضغط على عرض النتيجة.

موعد إعلان نتائج الثانوية العامة تكميلي

تعمل وزارة التربية والتعليم الأردنية على سرعة الانتهاء من نتائج التوجيهي التكميلي لهذا العام، حيث يتم تصحيح كل مادة عقب الانتهاء من امتحانها مباشرةً، وقد أكدت الوزارة على حرصها بأن يحصل كل طالب على حقه في الدرجات، لذلك يتم متابعة أداء الكنترولات سواء في التصحيح أو رصد الدرجات أو تجهيز النتائج فلا داعي للقلق، وعند الانتهاء من النتائج سيتم تحد موعد رسمي لإعلانها واستخراجها إلكترونياً، لتبدأ مرحلة جديدة وهي تقديم طلبات القبول الموحد للجامعات الأردنية، ليتم تسجيل رغبات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الأردنية للدخول للجامعات.

موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية الإلكتروني

يتم إتاحة موقع وزارة التربية والتعليم الأردنية للتعرف على نتائج التوجيهي التكميلي، ضمن الخدمات التي يقدمها الموقع للطلاب وأولياء الأمور، حيث تسعي المملكة الأردنية للتوسع في استخدام النظام الإلكتروني لمختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، وقد نجحت الوزارة في الخروج بالعام الدراسي بسلام بالرغم من انتشار عدوي فيروس كورونا ومتحوراته.

نتائج توجيهي التكميلي الأردنية

تحتل نتائج التوجيهي التكميلي الأردن مكانة كبيرة لدي عدد من الطلاب وأولياء الأمور.

نظراً لكونها فرصة للراغبين في تحسين مستوي درجاتهم في شهادة الثانوية العامة ورفع معدلات النجاح لهم.

حتي يتمكنوا من الدخول للجامعة والكلية التي يرغبون بالالتحاق بها.